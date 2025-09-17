Sodexo renouvelle un contrat mondial dans le secteur de l’énergie pour une durée de 5 ans

17 septembre 2025



Sodexo et Shell renouvellent leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays - bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie - chacun présentant des besoins spécifiques.

Depuis le début de leur collaboration en 2020, Sodexo et Shell ont construit une relation solide, fondée sur l’amélioration continue de la qualité des services. Avec ce nouveau contrat qui démarre le 1 er novembre 2025, Sodexo continuera de servir 6 000 repas par jour dans 21 restaurants pour les employés de Shell, au travers de ses marques de restauration Modern Recipe, Kitchen Works et Aspretto, adaptées aux différents environnements de travail. Sodexo proposera également une gamme complète de services, allant de l’accueil et de la conciergerie à la maintenance et à l’exploitation des bâtiments, ainsi qu’à la gestion d’événements.

Capitalisant sur son infrastructure informatique existante, Sodexo poursuivra le déploiement de ses outils et services IT, permettant un meilleur suivi des indicateurs relatifs à l’efficacité des services, la performance financière, ainsi qu’à la santé, la sécurité et l’environnement (HSE). L’automatisation des process et l’exploitation des données permettra ainsi de mettre à disposition du client des rapports en temps réel, renforçant la transparence et garantissant une qualité constante sur l’ensemble des prestations.

Dan Wagg, Directeur Grand Compte Sodexo, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Shell et impatients de créer une transformation durable pour les différents environnements de travail de Shell. Avec nos équipes, nous continuerons à améliorer la qualité des services en toute sécurité, en donnant la priorité à l’humain, tout en plaçant la durabilité et l’innovation au cœur de nos démarches afin d’offrir des expériences de travail valorisantes. »





