Sodexo renforce son engagement en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap en rejoignant l'initiative « The Valuable 500 »

Paris, 15 janvier 2020 - Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, est fier d'annoncer son adhésion à The Valuable 500, une initiative internationale pour mettre le handicap à l'ordre du jour des d'entreprises. Sodexo soutient la campagne dédiée à mettre à profit le potentiel et la valeur sociale et économique des personnes en situation de handicap dans le monde.

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré : « Nous sommes convaincus qu'en mobilisant nos collaborateurs en faveur d'une croissance plus inclusive, nous éliminons les idées fausses et les préjugés qui pénalisent les personnes en situation de handicap mental ou physique. Nous avons à cœur de nous assurer que chacun puisse exploiter pleinement son potentiel. Nous espérons que de nombreuses autres entreprises se joindront à l'initiative The Valuable 500 de sorte que nos efforts collectifs deviennent la normalité dans la conduite des affaires à l'avenir. »

Fort de ce ralliement, Sodexo s'est engagé à ce que d'ici 2025, 100% de ses effectifs aient accès aux initiatives en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Concrètement, cela signifie que chaque pays dans lequel Sodexo opère aura :



o Une politique de non-discrimination concernant les personnes en situation de handicap

o Une communication en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap

o Un défenseur du handicap parmi nos collaborateurs pour poursuivre notre engagement

Sodexo est une entreprise partenaire du réseau mondial Entreprises et Handicap de l'Organisation International du Travail. Ce partenariat soutient ses efforts dans l'inclusion du handicap en offrant l'occasion d'apprendre et de partager des expériences avec d'autres leaders mondiaux et un accès aux informations spécifiques des pays.

Selon la Banque mondiale, plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde vivent avec une forme de handicap. C'est pour sensibiliser les acteurs du monde économique à ce problème que l'initiative The Valuable 500 a été lancée lors du Forum économique mondial de Davos en janvier 2019. L'objectif consiste à obtenir la participation de 500 entreprises nationales et internationales du secteur privé et de les réunir pour qu'elles servent de modèles pour le changement sur cet enjeu essentiel. À ce jour, 200 entreprises mondiales se sont jointes à l'initiative.

Caroline Casey, Fondatrice de The Valuable 500 a déclaré : « C'est extrêmement encourageant de voir des entreprises mondiales comme Sodexo, des quatre coins du monde et de plusieurs secteurs économiques, continuer de s'engager à rejoindre notre mouvement pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, près de douze mois après son lancement. Alors que le retour historique de Valuable 500 à Davos approche à grands pas, il met en évidence nos progrès dans la lutte contre les attitudes «diversish» sur le lieu de travail, au cours de l'année écoulée. Nous accueillons avec plaisir ces nouveaux membres - je suis certaine qu'ils contribueront à faire en sorte que l'inclusion des personnes en situation de handicap devienne la norme dans la vie de l'entreprise à travers le monde. »

En savoir plus sur les engagements de Sodexo en faveur de la diversité et de l'inclusion, visitez notre site sodexo.com/disabilities

A propos de The Valuable 500

Lancée par Binc, #valuable est une campagne visant à garantir que les entreprises reconnaissent à l'échelle mondiale le fait qu'il y a un milliard de personnes dans le monde vivant avec un handicap. Nous pensons que bâtir une société mondiale qui reconnaît ce fait commence par les entreprises. Nous avons pour mission de nous assurer que les entreprises du monde entier reconnaissent la valeur du milliard de personnes vivant avec un handicap. Binc a été fondée par l'entrepreneur social et activiste Caroline Casey en 2015, avec pour mission d'initier un mouvement mondial historique pour une nouvelle ère d'inclusion des entreprises. Binc mise sur les 18 années de succès de Caroline Casey, engageant plus de 450 organisations et travaillant avec 500 000 chefs d'entreprise. Binc croit fondamentalement que l'entreprise inclusive crée des sociétés inclusives et lance une nouvelle approche des affaires qui inclut véritablement le milliard de personnes vivant dans le monde avec un handicap.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2019)

22 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé

470 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

67 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15,8 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 8 janvier 2020)

Contacts

Médias Dalila ELLUIN

Tél. : +33 1 57 75 80 28



dalila.elluin@sodexo.com

Pièce jointe