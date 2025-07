Sodexo renforce ses positions en Espagne avec l’acquisition de Grupo Mediterránea

Issy-les-Moulineaux, le 31 juillet 2025

Sodexo annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir Grupo Mediterránea , l’un des principaux fournisseurs de services de restauration en Espagne.

Fondé en 1988, Grupo Mediterránea , dont le siège est à Madrid, exerce ses activités en Espagne, tant sur les marchés publics que privés, avec des activités plus mineures au Portugal, au Chili et au Pérou. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 350 millions d'euros, plus de 14 700 collaborateurs qui servent chaque jour plus de 265 000 repas sur plus de 1 700 sites, l'entreprise occupe une position forte sur le marché espagnol des services de restauration.

Avec cette acquisition, Sodexo doublera sa présence et deviendra l’un des leaders du marché des services de restauration en Espagne, en renforçant ses positions dans des segments clés, en particulier dans les services aux entreprises, la santé et l’éducation.

Sodexo et Grupo Mediterránea partagent une vision commune axée sur l’excellence des services de restauration et la satisfaction des clients, et se sont engagés à assurer la continuité des activités ainsi qu’une transition harmonieuse pour l’ensemble des parties prenantes.

Cette acquisition stratégique permettra à Sodexo de renforcer ses expertises et de réunir une équipe dirigeante solide, tout en générant des synergies opérationnelles et des gains d’efficacité au bénéfice des clients et des consommateurs.

La finalisation de cette acquisition reste soumise aux approbations réglementaires usuelles et devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2025.

Sunil Nayak, Président Europe de Sodexo, a déclaré : « Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie à long terme visant à renforcer notre position de leader des services de restauration et des expériences de qualité et à accroître nos expertises sur nos marchés clés. Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance et de consolider notre implantation stratégique en Espagne, un marché à fort potentiel. Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes talentueuses de Grupo Mediterránea, tout en poursuivant nos investissements au service d’une croissance durable et créatrice de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Mariano Muñoz, Président Exécutif de Grupo Mediterránea, a souligné : « Nous sommes pleinement convaincus que les équipes et les valeurs de Mediterránea et de Sodexo sont hautement complémentaires. Ensemble, nous réunissons tous les ingrédients pour devenir l’un des leaders des services de restauration en Espagne. Nous sommes pleinement engagés à faire de cette ambition une réalité. »

Luis Peñarrocha, associé fondateur de Portobello Capital, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants envers Mariano et toute l’équipe de direction de Mediterránea. Depuis notre premier investissement en 2009, le chiffre d’affaires a été multiplié par cinq et l’entreprise est devenue l’un des acteurs de référence du secteur. Nous adressons également tous nos vœux de réussite à Sodexo pour cette nouvelle étape. »

À propos de Grupo Mediterránea

Fondé en 1988, Grupo Mediterránea est l’une des principales entreprises de restauration collective en Espagne. Fort de plus de 35 ans d’expérience, il est un partenaire de confiance auprès des secteurs d’activité qu’il sert, principalement la santé, l’éducation et les entreprises. Grupo Mediterránea propose des services de restauration spécialisés et complets qui, alliés à des technologies de pointe, visent à offrir une efficacité maximale pour répondre aux besoins de ses clients. Avec une équipe de plus de 14 700 collaborateurs, Grupo Mediterránea est présent sur plus de 1 700 sites en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. Son modèle stratégique, bâti sur l’excellence opérationnelle, a permis à Grupo Mediterránea de se positionner comme un partenaire solide et fiable, offrant des services à valeur ajoutée pour répondre aux exigences d’une clientèle diversifiée.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable.

Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

23,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires

consolidé pour l’exercice 2024

consolidé pour l’exercice 2024 423 000 employés au 31 août 2024

#1 employeur privé basé en France

dans le monde 45 pays (au 31 août 2024)

80 millions de consommateurs chaque jour

7,7 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 30 juin 2025)

