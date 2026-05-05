Sodexo remporte un contrat pour gérer les installations de Rio Tinto dans la région du Pilbara en Australie

Issy-les-Moulineaux, le 5 mai 2026

Sodexo s’est vu attribuer un nouveau contrat de services de Facilities Management pour les villages d’hébergement en rotation (FIFO), les logements résidentiels et les sites opérationnels de Rio Tinto dans la région du Pilbara, en Australie-Occidentale.



Ce contrat d’une durée de sept ans, assorti d’une option de prolongation de trois ans, débutera en juin 2026. Il a été attribué à l’issue d’un processus de sélection rigoureux des partenaires mondiaux. Ce nouveau contrat a été co-conçu par les deux partenaires et intervient à l’issue d’un précédent contrat de 10 ans entre Rio Tinto et Sodexo.

L’accord met fortement l’accent sur le recours à des fournisseurs locaux et soutient l’emploi des populations autochtones, créant ainsi des opportunités économiques pour les propriétaires traditionnels du Pilbara, les entreprises locales et les communautés.

Au travers de ce contrat, qui porte la sécurité et l’expérience des collaborateurs au cœur de l’accord, Sodexo fournira une gamme de services essentiels sur l’ensemble des installations et villages du Pilbara de Rio Tinto, et notamment l’hébergement, la restauration, le commerce de détail, l’accès à des programmes de santé et de bien-être, le nettoyage, les transports, la gestion des aérodromes, ainsi que l’entretien des espaces extérieurs et la maintenance des bâtiments.

Le contrat comprend également la maintenance et la rénovation des 2 900 maisons de Rio Tinto et de plus de 19 000 chambres d’hébergement FIFO réparties dans 25 villages du Pilbara.

Sodexo gère également des équipements communautaires à Pannawonica, Tom Price, Paraburdoo, Dampier et Wickham, tels que des piscines locales, des terrains de sport, des parcs et des commerces. Le contrat continuera de soutenir environ 2 500 emplois Sodexo en Australie-Occidentale, dont environ 2 250 dans le Pilbara.

Keith Weston, Directeur Général de Sodexo Australie : "L’orientation stratégique et spécifique de Sodexo vers le secteur australien de l’énergie et des ressources nous a permis d’affiner notre offre et de fournir des services intégrés de facility management qui créent un environnement favorable pour celles et ceux qui travaillent loin de chez eux. Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec Rio Tinto, en réaffirmant notre engagement en faveur d’innovations pionnières dans le secteur et d’une meilleure expérience pour les résidents. Chaque aspect de nos opérations, de l’accueil chaleureux à l’enregistrement aux repas que nous servons et aux installations que nous entretenons, est volontairement conçu pour répondre aux défis spécifiques des environnements isolés, liés à l’exploitation des ressources."





Chris Osborn, Directeur Général – Rail, Port et Services, Rio Tinto Iron Ore : "Veiller à ce que les plus de 10 000 personnes qui séjournent chaque nuit dans nos villages, ainsi que les milliers de personnes logées dans les logements Rio Tinto à travers le Pilbara, se sentent en sécurité, aient accès à toutes les commodités dont elles ont besoin et puissent dormir sereinement la nuit, est essentiel pour nos opérations. Il est important de souligner que l’expérience des collaborateurs et l’approvisionnement local sont intégrés au contrat, garantissant que ce partenariat génère des bénéfices partagés pour nos équipes, pour les entreprises locales et autochtones, ainsi que pour les communautés du Pilbara."







En complément de la gestion des villages FIFO et des logements de Rio Tinto, Sodexo sert environ 14 millions de repas par an aux équipes de Rio Tinto. L’an dernier, Sodexo a organisé 3 millions de déplacements de travailleurs entre leur lieu de vie et leur lieu de travail grâce à sa flotte d’autobus et de véhicules légers, parcourant 10 millions de kilomètres, tandis que ses aérodromes ont assuré plus de 12 000 vols par an, transportant 620 000 passagers à destination et en provenance du Pilbara. Sur la même période, les équipes Sodexo ont également enregistré près de 300 000 résidents et nettoyé 735 000 chambres.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2 e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 9 avril 2026)

Contacts

Media Analystes et investisseurs Dan Blanchard Juliette Klein +33 6 20 32 81 95 +33 1 57 75 80 27 dan.blanchard@sodexo.com juliette.klein@sodexo.com

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