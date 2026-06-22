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Sodexo recrute Agnès Park, ex-DRH de Valeo
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 08:57

Sodexo a annoncé la nomination d'Agnès Park au poste de directrice des ressources humaines du groupe à compter du 1er juillet 2026. Elle sera rattachée au directeur général Thierry Delaporte et intégrera le comité exécutif.

Agnès Park rejoint Sodexo avec plus de 27 ans d'expérience dans les ressources humaines acquise dans des environnements internationaux et au sein de secteurs variés.

Elle occupait dernièrement les fonctions de directrice des ressources humaines de Valeo, où elle supervisait la stratégie RH du groupe présent dans 32 pays et employant plus de 100 000 collaborateurs. À ce poste, elle a notamment piloté des projets de transformation culturelle et organisationnelle, tout en renforçant les programmes de gestion des talents et de développement du leadership.

Avant de rejoindre l'équipementier automobile, elle a exercé plusieurs fonctions de direction des ressources humaines dans les secteurs pharmaceutique et des technologies médicales, en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes d'organisations internationales.

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