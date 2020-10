Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo prévoit un CA en baisse de 20 % à 25 % pour le S1 2020-2021 contre le S2 2019-2020 Reuters • 29/10/2020 à 07:23









29 octobre (Reuters) - * CA 2019-2020 EUR 19,32 MDS CONTRE EUR 19,22 MDS DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR LA COMPAGNIE * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2019-2020 EUR 65 MILLION CONTRE EUR 1,06 MD L'AN DERNIER * RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2019-2020 EUR 569 MILLION CONTRE EUR 527 MILLION DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR LA COMPAGNIE * PERTE NETTE PART DU GROUPE 2019-2020 EUR 315 MILLION CONTRE BÉNÉFICE EUR 665 MILLION L'AN DERNIER * LES LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS S'ÉLÈVENT À EUR 72 MILLION FIN 2019-2020 CONTRE EUR 907 MILLION L'AN DERNIER * NOUS PRÉVOYONS UNE AMÉLIORATION POUR LE S1 DE L'EXERCICE 2020-2021 PAR RAPPORT AU S2 DE L'EXERCICE 2019-2020 * NOUS PRÉVOYONS POUR LE S1 DE L'EXERCICE 2020-2021 UNE BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ORDRE DE - 20 % À - 25 % PAR RAPPORT AU S2 DE L'EXERCICE 2019-2020 * NOUS ESTIMONS QUE LA MARGE D'EXPLOITATION DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2020-2021 SERAIT À NOUVEAU POSITIVE, DANS UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE 2 ET 2,5% * NOTRE HYPOTHÈSE POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020-2021 EST D'ENVIRON - 100 MILLIONS D'EUROS EN LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS RÉCURRENTES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -3.82%