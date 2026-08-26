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Sodexo prévoit la suppression de plus de 1.000 emplois en France
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 16:47
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Sodexo EXHO.PA a annoncé mercredi un projet de transformation de ses activités en France, qui pourrait entraîner la suppression de 963 postes, soit environ 4% de ses effectifs dans le pays.

Cette transformation s'inscrit dans la feuille de route "Shift & Grow", à l'horizon 2030, présentée par le groupe de la restauration collective et des services en juillet.

Par ailleurs, un projet concernant le siège du groupe pourrait entraîner la suppression de 134 postes supplémentaires, selon le communiqué de Sodexo.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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