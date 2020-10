Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo prévoit de supprimer plus de 2.000 postes Reuters • 27/10/2020 à 18:07









SODEXO PRÉVOIT DE SUPPRIMER PLUS DE 2.000 POSTES PARIS (Reuters) - Sodexo a annoncé mardi la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression nette de 2.083 postes. "(...) La crise du covid19 a fortement impacté l'activité de restauration dans les entreprises, les écoles, les universités et les activités événementielles. Le développement de nouvelles tendances comme le télétravail ou la livraison de repas a été fortement accéléré", dit le groupe de restauration collective dans un communiqué. "Sodexo en France a annoncé un projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui impliquerait la suppression nette de 2083 postes soit moins de 7% de ses effectifs en majorité dans le segment Services aux Entreprises dans le cadre d'un processus d'information et de consultation de ses représentants du personnel et sur le périmètre de la Restauration Collective." (Nicolas Delame)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -4.51%