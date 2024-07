Sodexo : poursuite d'une croissance solide au 3e trimestre de l'exercice 2024, en ligne avec les attentes

Issy-les-Moulineaux, le 2 juillet 2024 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Sodexo : poursuite d'une croissance solide au 3 e trimestre de l'exercice 2024, en ligne avec les attentes

Croissance interne du chiffre d'affaires à +6,8%, ou +7,2% hors changement comptable

Perspectives confirmées pour l'exercice 2024 : Une croissance interne du chiffre d'affaires en haut de la fourchette de +6% à +8% Une hausse de la marge d'exploitation de +30 à +40 points de base à taux constants



CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3 e TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 2 904 2 658 +9,0 % -0,4 % +0,6 % +9,2 % Europe 2 096 2 042 +5,4 % -2,7 % — % +2,7 % Reste du Monde 1 074 1 055 +3,6 % +0,6 % -2,3 % +1,9 % SODEXO 6 074 5 755 +6,8 % -1,0 % -0,2 % +5,6 %

Le changement comptable dans le Reste du Monde pèse sur la croissance du Groupe à hauteur de -0,4% et sur la croissance de la Zone à hauteur de -2,3%.





Commentant l'activité du 3 e trimestre, Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Nous continuons de générer une croissance interne solide, à +6,8% pour le 3 e trimestre, en hausse de +8,6% dans les services de restauration et de +3,5% dans les services de Facilities Management. Cette performance est conforme à nos attentes, nous permettant de confirmer nos perspectives pour l’ensemble de l’année.

Notre dynamique commerciale dans les services de restauration est robuste, portée par la poursuite des opportunités d'externalisation, la montée en puissance de nouveaux modèles opérationnels et la qualité de nos offres et de nos marques.

Nos initiatives stratégiques portent leurs fruits. Nous progressons dans le déploiement de recettes savoureuses, saines et durables, et de fonctionnalités digitales toujours plus performantes pour améliorer l'expérience des consommateurs, tout en étant plus sélectifs dans le développement de nos services de Facilities Management.

Nous finalisons les derniers préparatifs en vue d'ouvrir le plus grand restaurant du monde et les équipes sont impatientes de mettre en valeur notre savoir-faire culinaire responsable pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 un événement mémorable !

Nous progressons résolument vers notre ambition d’être le leader mondial de l’alimentation durable et des expériences de qualité. »





Faits marquants sur la période

Le chiffre d’affaires consolidé du 3 e trimestre de l’exercice 2024 atteint 6,1 milliards d’euros , en hausse de +5,6% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,0%. La croissance interne s’établit à +6,8%.

du 3 trimestre de l’exercice 2024 atteint , en hausse de +5,6% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,0%. La s’établit à +6,8%. La croissance interne est affectée par un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat significatif dans la zone Reste du Monde. En excluant ce changement comptable, la croissance interne du 3 e trimestre s’élève à +7,2%. Le ralentissement séquentiel de la croissance par rapport au 2 e trimestre s’explique, d’une part, par une décélération dans les hausses de prix et une base de comparaison plus élevée au 3 e trimestre, et, d’autre part, par un impact positif de l'année bissextile au 2 e trimestre.

est affectée par un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat significatif dans la zone Reste du Monde. En excluant ce changement comptable, la croissance interne du 3 trimestre s’élève à +7,2%. Le ralentissement séquentiel de la croissance par rapport au 2 trimestre s’explique, d’une part, par une décélération dans les hausses de prix et une base de comparaison plus élevée au 3 trimestre, et, d’autre part, par un impact positif de l'année bissextile au 2 trimestre. Environ la moitié de la croissance interne est alimentée par la hausse des prix, qui passe sous la barre des 4% sur le trimestre. L'autre moitié reflète la contribution nette des nouvelles signatures et la croissance des volumes.

Par zone géographique : l’ Amérique du Nord affiche une croissance interne de +9,0%. La poursuite du retour sur les lieux de travail et la solide performance de Sodexo Live!, notamment dans les salons des compagnies aériennes, continuent de soutenir la croissance, de même que la contribution des nouvelles signatures et des hausses de prix. La croissance interne en Europe est en hausse de +5,4%, malgré le ralentissement séquentiel des hausses de prix, avec des volumes en hausse et la contribution des nouvelles signatures. Pour la zone Reste du Monde , la croissance interne est en hausse de +3,6%, soit +5,9% hors changement comptable, en ralentissement par rapport au 2 e trimestre en raison notamment d’une décélération des hausses de prix, et d’une performance contrastée selon les régions, avec une croissance robuste en Inde et en Australie et un ralentissement en Chine et au Chili.

La croissance interne des services de restauration, à +8,6%, continue de surperformer celle des services de Facilities Management, à +3,5%, ou +4,7% hors changement comptable.

Lors de sa réunion du 27 juin 2024, le Conseil d’Administration a décidé de créer un Comité Durabilité à compter d'octobre 2024. Ce nouveau comité spécialisé du Conseil d'Administration jouera un rôle central dans la gouvernance des initiatives durables de Sodexo et leur alignement avec notre trajectoire financière à long terme. Les principales responsabilités du comité comprendront : la supervision de la politique durabilité du Groupe par le suivi et l'évaluation des objectifs, des initiatives et de la performance ; la gouvernance de l'éthique pour garantir le respect des normes éthiques les plus élevées ; l'engagement des parties prenantes ; la promotion de l’innovation et des meilleures pratiques en matière de responsabilité d'entreprise ; la transparence et la qualité du reporting.



à compter d'octobre 2024. Ce nouveau comité spécialisé du Conseil d'Administration jouera un rôle central dans la gouvernance des initiatives durables de Sodexo et leur alignement avec notre trajectoire financière à long terme. Les principales responsabilités du comité comprendront :

Le Comité Durabilité comprendra 7 membres du Conseil d’Administration de Sodexo, possédant une expertise en matière de développement durable, d’éthique et de gouvernance d’entreprise. Il sera présidé par Véronique Laury, engagée de longue date en faveur de pratiques commerciales durables et responsables. En créant ce comité, Sodexo renforce son engagement en faveur de pratiques commerciales durables et éthiques et d’un avenir meilleur pour ses collaborateurs, ses communautés et la planète.

Perspectives

L’activité du 3 e trimestre 2024 est en ligne avec les attentes. En conséquence, les perspectives pour l’exercice 2024 sont confirmées :

une croissance interne du chiffre d'affaires en haut de la fourchette de +6% à +8% ;

une marge d'exploitation en croissance de +30 à +40 points de base, à taux constants.





Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2024.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2023

430 000 employés au 31 août 2023

#1 employeur privé basé en France dans le monde

45 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

12,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 1 er juillet 2024)

Rapport d’activité du 3 e trimestre de l’exercice 2024

Poursuite d'une croissance solide du chiffre d'affaires, en ligne avec les attentes

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 2 904 2 658 +9,0 % -0,4 % +0,6 % +9,2 % Europe 2 096 2 042 +5,4 % -2,7 % — % +2,7 % Reste du Monde 1 074 1 055 +3,6 % +0,6 % -2,3 % +1,9 % SODEXO 6 074 5 755 +6,8 % -1,0 % -0,2 % +5,6 %

Le chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2024 atteint 6,1 milliards d’euros , en hausse de +5,6% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,2 % et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,0%.

Par conséquent, la croissance interne du 3 e trimestre de l’exercice 2024 s’élève à +6,8%, ou +7,2% après ajustement de l’impact négatif d’un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d’un contrat significatif dans la zone Reste du Monde. Le ralentissement séquentiel de la croissance par rapport au 2 e trimestre s’explique, d’une part, par une décélération dans les hausses de prix et une base de comparaison plus élevée au 3 e trimestre, et, d’autre part, par un impact positif de l'année bissextile au 2 e trimestre.

Environ la moitié de la croissance interne est alimentée par la hausse des prix, qui passe sous la barre des 4% au cours du trimestre. L'autre moitié reflète la contribution nette des nouvelles signatures et une certaine croissance des volumes.

La croissance interne du trimestre est tirée par les services de restauration, en hausse de +8,6%, tandis que les services de Facilities Management sont en hausse de +3,5%, ou +4,7% après ajustement du changement comptable dans la zone Reste du Monde.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (2) Entreprises & Administrations (1 ) 780 959 +12,1 % Sodexo Live! 388 — +30,7 % Santé & Seniors 869 855 +5,6 % Éducation 867 844 +2,4 % TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 2 904 2 658 +9,0 %

( 1 ) À partir du S1 2024, Entreprises & Administrations exclut Sodexo Live!, présenté séparément.

( 2 ) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord au 3 e trimestre de l’exercice 2024 s’élève à 2,9 milliards d’euros , soit une croissance interne de +9,0 %. La poursuite du retour sur les lieux de travail et la solide performance de Sodexo Live!, notamment dans les salons des compagnies aériennes, continuent de soutenir la croissance, de même que la contribution des nouvelles signatures et des hausses de prix.

En Entreprises & Administrations , la croissance interne retraitée atteint +12,1%, portée par les nouvelles signatures, la solide croissance des services de restauration du fait du retour continu dans les bureaux et des ventes de services additionnels, des projets ponctuels ainsi qu’une forte croissance des ventes retail.

La croissance interne retraitée de Sodexo Live! s’élève à +30,7%, portée par une activité soutenue sur l’ensemble des sites, et notamment par des paniers moyens plus élevés dans les stades et une fréquentation accrue dans les centres de conférence et les destinations culturelles. Les salons des compagnies aériennes connaissent également une forte croissance, portée par un nombre plus élevé de passagers, des services supplémentaires et la mobilisation de nouvelles signatures.

La croissance interne retraitée en Santé & Seniors s’élève à +5,6%, soutenue par une solide performance de la Santé grâce à la combinaison des hausses de prix, de la croissance des volumes en particulier dans les ventes retail et d’une contribution nette positive des nouvelles signatures. Cette croissance est quelque peu contrebalancée par la perte de contrats Seniors à la fin de l’exercice précédent.

En Éducation , la croissance interne retraitée du chiffre d’affaires s’élève à +2,4%, affectée par un impact calendaire dans les Universités, et la réduction du nombres de sites d’un grand contrat dans les écoles.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (2) Entreprises & Administrations (1) 1 179 1 324 +5,9 % Sodexo Live! 137 — -0,4 % Santé & Seniors 466 531 +4,4 % Éducation 314 187 +7,7 % TOTAL EUROPE 2 096 2 042 +5,4 %

(1) À partir du S1 2024, Entreprises & Administrations exclut Sodexo Live!, présenté séparément.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

En Europe , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2024 s’élève à 2,1 milliards d’euros , soit une croissance interne de +5,4%, malgré le ralentissement séquentiel des hausses des prix, du fait de volumes en hausse et de la contribution des nouvelle signatures.

En Entreprises & Administrations , la croissance interne retraitée s’établit à +5,9%. Cette croissance est portée par les Services aux Entreprises qui bénéficient à la fois d’augmentations de prix, de croissance des volumes et de nouvelles ouvertures, ainsi que de la contribution de nouveaux contrats de services au gouvernement au Royaume-Uni. La Turquie contribue également avec une très forte croissance, portée par la répercussion de l'inflation.

La croissance interne retraitée de Sodexo Live! est légèrement négative, à -0,4%, affectée par l’effet de base de la billetterie de la Coupe du Monde de Baseball au Japon l’année dernière. Hors cet impact, la croissance interne retraitée s’élève à +6,2%, tirée par une activité globalement forte en France notamment dans les lieux sportifs et culturels et la restauration événementielle.

La croissance interne retraitée en Santé & Seniors s’établit à +4,4%, portée par la répercussion de l’inflation au Royaume-Uni, les nouvelles signatures notamment en Espagne ainsi que les révisions tarifaires et de nouvelles ouvertures en France.

En Éducation , la croissance interne retraitée du chiffre d’affaires atteint +7,7%, reflétant l’impact positif significatif des révisions de prix au Royaume-Uni et en France.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (2) Entreprises & Administrations (1) 932 946 +2,7 % Sodexo Live! 12 — +88,3 % Santé & Seniors 82 83 +3,9 % Éducation 48 26 +10,8 % TOTAL RESTE DU MONDE 1 074 1 055 +3,6 %

(1) À partir du S1 2024, Entreprises & Administrations exclut Sodexo Live!, présenté séparément.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 1,1 milliard d’euros au 3 e trimestre de l’exercice 2024, soit une croissance interne de +3,6%, impactée par le changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d’affaires d'un projet en Énergie & Ressources. Hors cet impact, la croissance interne s’établit à +5,9%, en ralentissement par rapport au 2 e trimestre, du fait d’une décélération de la hausse des prix, et d’un ralentissement en Chine et au Chili.

En Entreprises & Administrations , la croissance interne retraitée s’élève à +2,7%, ou +5,3% hors impact du changement comptable. La croissance reste particulièrement forte ce trimestre en Inde, tirée par de nouvelles signatures et des volumes supplémentaires sur les sites existants, et en Australie, portée par un fort développement et une renégociation des prix. Le Chili a connu une décélération de sa croissance au cours de ce trimestre en raison de plus faibles hausses de prix et de la fin de plusieurs projets à durée déterminée en Energie & Ressources. En Chine, l’activité est affectée par des restructurations dans le secteur technologique.

Le chiffre d’affaires de Sodexo Live! (principalement les salons des compagnies aériennes) est quasiment multiplié par deux avec l’ouverture de nouveaux salons à Hong Kong.

La croissance interne retraitée en Santé & Seniors s’élève à +3,9%, avec une forte croissance en Inde et en Amérique Latine, quelque peu compensée par le Brésil et la Chine.

La croissance interne retraitée de l’ Éducation s’élève à +10,8%, portée par de nouvelles signatures et la montée en puissance des sites existants au Brésil et en Inde.

EFFETS DE CHANGE

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 € = TAUX MOYEN

9M 2024 TAUX MOYEN

9M 2023 TAUX MOYEN

9M 2024 VS. 9M 2023 TAUX DE CLÔTURE AU 31/05/2024 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2023 TAUX DE CLÔTURE

31/05/2024 VS. 31/08/2023 Dollar US 1,081 1,049 -3,0 % 1,085 1,087 +0,1 % Livre sterling 0,861 0,875 +1,6 % 0,854 0,857 +0,4 % Real brésilien 5,400 5,443 +0,8 % 5,642 5,308 -5,9 %

L'effet de change légèrement négatif au 3 e trimestre de l'exercice 2024 de -0,2% résulte de la dépréciation du peso chilien et de la livre turque, compensée en partie par l'appréciation de la livre sterling.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

SITUATION FINANCIÈRE

Hormis les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 31 mai 2024 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel de l'exercice 2023 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 novembre 2023 ainsi que dans le rapport financier semestriel publié le 18 avril 2024.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de l'exercice 2023 déposé auprès de l’AMF le 3 novembre 2023 n’ont pas connu d’évolution significative.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2024 au taux de l’exercice 2023, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

Nouveau reporting par segment suite à l'évolution de l'organisation

Dans le cadre de la simplification de l'organisation, à compter de l'exercice 2024, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Europe de Santé & Seniors vers Éducation.

Le chiffre d'affaires retraité par segment pour l'exercice 2023 est le suivant :

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)



Exercice 2023 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Amérique du Nord 10 479 10 479 2 992 2 992 2 506 2 506 2 658 2 658 2 322 2 322 Entreprises & Administrations 3 865 2 723 1 009 699 874 641 959 679 1 023 704 Sodexo Live! -- 1 184 -- 327 -- 248 -- 296 -- 312 Santé & Séniors 3 440 3 399 877 866 844 831 856 844 863 858 Éducation 3 173 3 173 1 106 1 100 788 786 844 839 436 448 Europe 8 071 8 071 2 047 2 047 1 980 1 980 2 042 2 042 2 002 2 002 Entreprises & Administrations 5 337 4 464 1 337 1 125 1 296 1 110 1 324 1 115 1 380 1 114 Sodexo Live! -- 599 -- 141 -- 118 -- 138 -- 202 Santé & Séniors 2 026 1 950 504 470 505 481 531 498 487 500 Éducation 708 1 059 206 311 179 271 187 291 136 185 Reste du Monde 4 087 4 087 1 057 1 057 998 998 1 055 1 055 978 978 Entreprises & Administrations 3 659 3 546 941 914 898 871 946 916 874 845 Sodexo Live! -- 23 -- 3 -- 5 -- 6 -- 9 Santé & Séniors 337 376 87 95 81 92 83 93 87 96 Éducation 91 142 29 45 19 30 26 39 17 28 Sodexo 22 637 22 637 6 097 6 097 5 484 5 484 5 755 5 755 5 301 5 301

CHIFFRE D'AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) 9M 2024 9M 2023 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 8 660 8 157 +9,7 % -0,2 % -3,3 % +6,2 % Europe 6 350 6 068 +7,1 % -2,1 % -0,4 % +4,6 % Reste du Monde 3 165 3 110 +5,0 % -0,2 % -3,0 % +1,8 % SODEXO 18 175 17 335 +7,9 % -0,9 % -2,2 % +4,8 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2024 9M 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (2) Entreprises & Administrations (1) 8 536 9 585 +7,2 % Sodexo Live! 1 560 — +24,3 % Santé & Seniors 4 224 4 367 +6,0 % Éducation 3 855 3 383 +6,2 % SODEXO 18 175 17 335 +7,9 %

(1) À partir du S1 2024, Entreprises & Administrations exclut Sodexo Live!, présenté séparément.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2024 9M 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (2) Entreprises & Administrations (1) 2 250 2 842 +12,8 % Sodexo Live! 1 064 — +25,9 % Santé & Seniors 2 556 2 578 +6,1 % Éducation 2 790 2 737 +5,6 % TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 8 660 8 157 +9,7 %

(1) À partir du S1 2024, Entreprises & Administrations exclut Sodexo Live!, présenté séparément.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2024 9M 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (2) Entreprises & Administrations (1) 3 534 3 957 +6,1 % Sodexo Live! 462 — +16,5 % Santé & Seniors 1 416 1 539 +6,6 % Éducation 938 572 +7,4 % TOTAL EUROPE 6 350 6 068 +7,1 %

(1) À partir du S1 2024, Entreprises & Administrations exclut Sodexo Live!, présenté séparément.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2024 9M 2023 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (2) Entreprises & Administrations (1) 2 752 2 786 +4,3 % Sodexo Live! 34 — +146,4 % Santé & Seniors 252 250 +2,2 % Éducation 127 74 +10,6 % TOTAL RESTE DU MONDE 3 165 3 110 +5,0 %

(1) À partir du S1 2024, Entreprises & Administrations exclut Sodexo Live!, présenté séparément.

(2) Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

