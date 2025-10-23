 Aller au contenu principal
Sodexo: Perspectives "moroses" pour 2026, l'action plonge
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 10:53

Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo

Sodexo a annoncé jeudi prévoir un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison de difficultés dans ses activités aux États-Unis, provoquant une chute de son cours de Bourse.

Le groupe de restauration collective table sur une progression du chiffre d'affaires comprise entre 1,5% et 2,5% en 2026, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025.

Le groupe, qui anticipait sur l'exercice achevé une croissance interne du chiffre d'affaires entre 3% et 4%, dit également anticiper une marge d'exploitation 2026 légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025.

"Les résultats de l’exercice 2025 reflètent à la fois les progrès accomplis et les défis opérationnels auxquels nous avons été confrontés, en particulier aux États-Unis. Pour l’exercice 2026, nous restons pleinement mobilisés sur ces enjeux, avec des plans d’action clairs déjà en cours", a déclaré dans un communiqué Sophie Bellon, directrice générale de Sodexo.

Selon le groupe, la croissance en 2026 sera tirée par une hausse des prix et par "une contribution neutre à modérée à la fois des volumes comparables et du développement commercial net".

Dans une note, les analystes de Midcap mettent en avant des perspectives pour 2026 "moroses (...) ne reflétant pas la montée en puissance espérée des contrats décalés".

"Sodexo délivre une performance annuelle décevante", appuie le courtier.

A la Bourse de Paris, le titre Sodexo chutait de 7,75% à 51,80 euros vers 08h35 GMT, accusant un des plus forts replis du SBF 120 et du Stoxx 600.

"SHUTDOWN": PAS D'IMPACT PRÉVU AU T1

La croissance organique de l'Amérique du Nord, un marché important pour le groupe, a ralenti à +2,8% pour l'ensemble de l'année, contre +8,7% l'année précédente. La croissance a été ralentie par des pertes de contrats dans le segment Education, a déclaré Sodexo.

"On n'anticipe pas d'impact significatif sur l'évolution de notre chiffre d'affaires sur ce premier trimestre lié au 'shutdown' aux États-Unis", a déclaré aux journalistes Sébastien de Tramasure, directeur financier de Sodexo, alors que les administrations fédérales américaines sont en grande partie fermées en raison d'un différend budgétaire au Congrès.

Sodexo a proposé un dividende de 2,70 euros par action pour l'exercice 2025.

Le groupe a annoncé plus tôt ce mois-ci que Thierry Delaporte succéderait à Sophie Bellon en tant que directeur général, à compter du 10 novembre.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Hugo Lhomedet et Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SODEXO
52,3500 EUR Euronext Paris -6,77%
