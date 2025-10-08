 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 054,50
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sodexo nomme Thierry Delaporte au poste de directeur général
information fournie par AOF 08/10/2025 à 18:09

(AOF) - Le conseil d’administration de Sodexo a annoncé la nomination de Thierry Delaporte au poste de directeur général du groupe. Il prendra son poste le 10 novembre prochain. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de présidente du conseil d’administration sera dissociée de celle de directeur général. Sophie Bellon, directrice générale jusqu’au 10 novembre, exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil d’administration pour la durée de son mandat d’administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.

Ce dernier a débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre Capgemini en 1995 où il a occupé des fonctions de directeur financier en Europe, en Asie, en Australie-Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. En 2016, toujours chez Capgemini, il y rejoint l'équipe de direction en tant que directeur des opérations monde, puis directeur général délégué entre 2018 et 2020. En 2020, il est nommé directeur général de Wipro.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de restauration et de gestion des installations, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 23,8 Mds€, réalisé à 65 % dans les services sur sites, 25 % dans la gestion des installations et 9 % dans les solutions intégrées ;

- 2 grandes zones géographiques : l’Amérique du nord pour 44 %, la France pour 12 %, puis le reste du monde (Europe majoritairement) ;

- Ambition de croissance via 3 leviers : être un pure player leader mondial des services de restauration et de gestion des installations, assurer l’indépendance par un actionnariat familial à la présence renforcée dans le capital, puis anticiper les risques majeurs -fidélisation des clients & collaborateurs et exécution des contrat s ;

- Société détenue à 43,6 % par la famille fondatrice Bellon (58,7 % des droits de vote), Sophie Bellon assurant la présidence du conseil de 12 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- simplification structurelle en 2024 : spin-off de Pluxee, dénouement de la participation croisée avec Bellon SA, er recentrage sur la restauration,

- diminution du nombre de pays et responsabilités opérationnelles scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde pour les services sur site ;

- puissance d’achat très favorable aux marges via Entegra, structure opérationnelle aux Etats-Unis et en Europe renforcée par l’acquisition récente d’Agap’pro ,

- diversification « any food, anytime, anywhere » : offre hors site aux Etats-Unis, type vente de snackings à emporter via un doublement des unités culinaires, ou Sodexo Live! dans les aéroports,

- sélectivité dans les nouveaux contrats (1,6 Md€ en 2024) et nouvelle offre au 2 nd semestre à destination des universités d’Amérique du nord ,

- exigence commerciale via l’exploitation des données et les ventes additionnelles sur sites,

- innovation « Move to cloud » (+ 600 M€ d’investissements par an en tech et data) axée sur l’optimisation et mutualisation des process et la relation directe avec les clients, avec objectif 2025 de 10 millions de consommateurs actifs sur les éco- systèmes digitaux ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » de neutralité carbone totale en 2040 :

- 2025 : neutralité pour les scopes 1 et 2, repli de 50% des déchets sur 85 % des sites et alimentation en électricité renouvelable pour la totalité des sites,

- 2030 : recul de 64,9 %, vs 2019, des émissions absolues,

- accélération de l’adoption de repas bas carbone par les clients ;

- Solidité financière solide notée A avec 4,5 Mds€ de capitaux propres soit un taux d’endettement de 26,7 % et un effet de levier diminué à 1,7.

Défis

- Suivi du taux de fidélisation clients (93,9 % au 1 er semestre de l’exercice clos le 31 août) ;

- Ralentissement de la croissance en Amérique du nord, affectée par le recul des volumes en santé & éducation;

- Après un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires semestriel, 2 ème révision en baisse des objectifs 2024-25 : 3 à 4 % de croissance des revenus, quasi-stabilité du taux de marge d’exploitation, à moins de 4 % et taux de rétention des contrats de 94 à 95,5 % ;

- Dividende 2023-24 : 2,65 € après acompte sur dividende exceptionnel de 6,24€ versé en août 2024, soit une politique de distribution de 50 % du résultat net.

Valeurs associées

SODEXO
53,8000 EUR Euronext Paris +1,03%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo: nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 18:25 

    Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil ... Lire la suite

  • Le logo de Sopra Steria
    Sopra Steria annonce le départ de son directeur général
    information fournie par Reuters 08.10.2025 18:22 

    Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction ... Lire la suite

  • Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Covid: pas d'impact sur le système de soins, selon Santé publique France
    information fournie par AFP 08.10.2025 18:09 

    Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique, qui note que les indicateurs restent "stables" mais appelle à la "vigilance". Ce début ... Lire la suite

  • Les falaises de Douvres. (illustration) ( AFP / BEN STANSALL )
    Interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni : l'État bloque le projet contesté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.10.2025 18:06 

    Le projet, estimé à 1,4 milliard d'euros, consiste en la création d'une interconnexion sous-marine d'une capacité de 2.000 mégawatts (MW) reliant les réseaux électriques de la France et de l'Angleterre. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé mercredi 8 octobre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank