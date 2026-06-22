Sodexo nomme Agnès Park en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe

Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2026

Sodexo annonce la nomination d’Agnès Park au poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe à compter du 1 er juillet 2026. Elle reportera directement à Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, et rejoint le Comité Exécutif du Groupe.

Agnès Park rejoint Sodexo forte d’une vaste expérience internationale dans plusieurs secteurs, notamment l’automobile, la pharmacie et les technologies médicales.



Tout au long de sa carrière, elle s’est attachée à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de ressources humaines soutenant les objectifs de l’entreprise à court et à long termes. Agnès Park a conduit d’importantes transformations organisationnelles pour accompagner des trajectoires de croissance ambitieuses, développé des programmes solides de gestion et de développement des talents et du leadership, et déployé des stratégies efficaces de planification des effectifs, fondées sur des relations constructives et un dialogue social de qualité.

Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo déclare : « Je suis ravi d’accueillir Agnès Park au sein de Sodexo. Son expertise est en parfaite adéquation avec les priorités actuelles du Groupe. Elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre du programme “Shift & Grow”, avec un accent particulier sur le développement des talents et le renforcement d’une culture de la performance. Elle jouera un rôle déterminant dans la réalisation de notre ambition d’accélérer la croissance tout en continuant à élever la qualité de service, véritable facteur de différenciation. »

À propos d’Agnès Park



Agnès Park possède plus de 27 ans d’expérience dans les ressources humaines, acquise dans un large éventail de secteurs et d’environnements internationaux. Elle occupait récemment le poste de Directrice des Ressources Humaines chez Valeo, une entreprise mondiale du secteur automobile présente dans 32 pays et comptant plus de 100 000 collaborateurs. À ce titre, elle était responsable de la stratégie ressources humaines du Groupe, pilotant la transformation culturelle et organisationnelle et renforçant le développement des talents et du leadership. Avant de rejoindre Valeo, Agnès Park a occupé des postes de direction ressources humaines de haut niveau dans les secteurs de la pharmacie et des technologies médicales, où elle a collaboré étroitement avec des équipes dirigeantes au sein d’organisations mondiales complexes. Agnès Park est de nationalité française et parle anglais et coréen. Elle est basée en France.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2 e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 9 avril 2026)

Contacts

Media Analystes et investisseurs Mathieu Scaravetti Juliette Klein +33 6 28 62 21 91 +33 1 57 75 80 27 mathieu.scaravetti@sodexo.com juliette.klein@sodexo.com

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