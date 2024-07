Sodexo maintient ses perspectives pour 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Sodexo au troisième trimestre de l’exercice 2024 atteint 6,1 milliards d’euros, en hausse de 5,6% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1%. La croissance interne s’établit à 6,8%. La croissance interne est affectée par un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat significatif dans la zone Reste du Monde. En excluant ce changement comptable, la croissance interne sur ce trimestre s'élève à +7,2%.

Le ralentissement séquentiel de la croissance par rapport au deuxième trimestre s'explique, d'une part, par une décélération dans les hausses de prix et une base de comparaison plus élevée au troisième trimestre, et, d'autre part, par un impact positif de l'année bissextile au second trimestre.

Environ la moitié de la croissance interne est alimentée par la hausse des prix, qui passe sous la barre des 4% sur le trimestre. L'autre moitié reflète la contribution nette des nouvelles signatures et la croissance des volumes.

L'activité du troisième trimestre 2024 est en ligne avec les attentes. En conséquence, les perspectives pour l'exercice 2024 sont confirmées.

Sodexo vise toujours une croissance interne du chiffre d'affaires en haut de la fourchette de +6% à +8%. L'entreprise anticipe une marge d'exploitation en croissance de +30 à +40 points de base, à taux constants.

