Sodexo: le bas de fourchette annuelle visé information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Sodexo précise anticiper maintenant pour l'exercice une croissance interne et une marge d'exploitation'dans le bas de la fourchette', compte tenu d'une visibilité accrue sur les tendances récentes de l'activité.



Pour rappel, le groupe de restauration collective et de facility management affiche pour fourchettes-cibles annuelles une croissance interne du chiffre d'affaires de +3 à +4%, et une marge d'exploitation en hausse de +10 à +20 points de base, à taux constants.



Sur son troisième trimestre comptable, Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, en hausse de 0,8%, incluant un effet de change de -2,1%, une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%, et une croissance interne de +3%.



'Notre croissance interne est conforme aux attentes et reflète la poursuite des dynamiques récentes', commente sa PDG Sophie Bellon, pointant'une discipline tarifaire soutenue ainsi qu'une solide dynamique commerciale sur ses principaux marchés'.







Valeurs associées SODEXO 52,200 EUR Euronext Paris 0,00%