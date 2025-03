Sodexo lance un avertissement sur résultats

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Les fondamentaux de notre secteur restent solides. Néanmoins, en Amérique du Nord, la poursuite d'une croissance modérée des volumes en Education et une montée en puissance des nouveaux contrats plus lente que prévu en Santé impactent notre capacité à atteindre nos objectifs initiaux", a expliqué Sophie Bellon, la PDG de Sodexo, citée dans un communiqué.

(AOF) - Sodexo abaisse ses objectifs pour l'exercice 2024-2025. Le groupe de restauration collective prévoit prévoit pour l'exercice en cours qui s'achèvera fin août une croissance interne de son chiffre d'affaires de 3% à 4% et une amélioration de 10 à 20 points de base de sa marge d'exploitation à taux de change constants par rapport à 2023-2024. Précédemment, le groupe anticipait pour cette même période une croissance interne de son chiffre d'affaires de 5,5% à 6,5% et une marge d'exploitation de 5% à 5,1%, en amélioration de 30 à 40 points de base.

