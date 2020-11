Paris, le 2 novembre 2020

Sodexo invite les investisseurs et les analystes à une Journée Investisseurs virtuelle le 2 novembre 2020 à 14h00 (heure française).

Dans une période où la visibilité est particulièrement réduite, cette Journée Investisseurs virtuelle permettra de présenter comment le Groupe s'est adapté à la crise et les tendances les plus significatives qui prédomineront après la pandémie.

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, et son équipe de direction réaffirmeront la résilience et la pertinence de son modèle économique, aujourd'hui et pour le futur, les progrès réalisés au cours des deux dernières années. Ils mettront en avant comment, dans un environnement opérationnel beaucoup plus complexe, le Groupe est bien positionné pour bénéficier des futures opportunités de marché.

Pour rester agile et préserver sa rentabilité future, Sodexo a déployé son programme GET ( Group Effectiveness and Transformation ). Ce programme permet de continuer à ajuster les frais de personnels sur site alors que les mesures gouvernementales en faveur de l'emploi vont progressivement diminuer, et aussi de réduire de façon durable ses SG&A par la simplification de ses structures. Ce programme a déjà démarré au second semestre de l'exercice 2019-2020 et s'achèvera à la fin de l'exercice 2020-2021. Le coût total du programme est estimé à 350 millions d'euros, dont 158 millions d'euros déjà pris en compte sur l'exercice 2019-2020. Ce programme permettra de réaliser des économies annuelles cumulées d'un montant de 350 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-2022, correspondant pour une moitié en une baisse récurrente des SG&A et pour l'autre à la protection de nos marges sur site.

Sodexo est bien positionné pour tirer parti de nouvelles opportunités par la combinaison :

Du renforcement de l'externalisation, De nouvelles offres de restauration, favorisant notamment une alimentation toujours plus durable, avec de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux et la complémentarité des Services Avantages & Récompenses, le tout renforcé par une digitalisation accélérée, D'une demande croissante des services de Facilities Management, notamment dans la gestion d'espaces de travail plus agiles, ainsi que plus d'intégration de services, s'appuyant sur les dernières innovations technologiques.



Commentant cet événement, Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« Nous sommes engagés dans une transformation profonde pour préparer l'avenir, vers un modèle digitalisé, centré sur nos consommateurs, discipliné et agile. Avec son empreinte géographique mondiale, Sodexo est une constellation de personnes attentionnées et qualifiées qui améliorent la qualité de vie de nos clients et de nos consommateurs au cœur de la société.

Notre modèle d'entreprise est par nature, générateur de liquidités. Nous avons une équipe diversifiée et talentueuse. Et l'expression par nos clients de leurs nouveaux besoins reflète bien la pertinence de nos solutions.

Aujourd'hui, malgré la crise actuelle, Sodexo est fidèle à sa promesse et à ses engagements. Avec l'ensemble des équipes, nous créons une dynamique collective et un chemin clair, créateurs de valeur pour les actionnaires et l'ensemble des parties prenantes. »

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services à Domicile et à la Personne. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good et DJSI.

NYSE Euronext Paris FR 0000121220 OTC : SDXAY

Chiffres clés



19,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2019-2020



420 000 employés au 31 août 2020



1er employeur privé français dans le monde



64 pays



100 millions de consommateurs chaque jour



8,1 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 30 octobre 2020)

