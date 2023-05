Sodexo: investissement dans The Happiness Index information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 09:07

(CercleFinance.com) - Face au succès de The Happiness Index (THI) en Roumanie et aux États-Unis, Sodexo Services Avantages et Récompenses (BRS) annonce investir dans cette scale-up britannique de technologie pour ressources humaines et d'étendre ce partenariat à l'échelle mondiale.



Le groupe de services rappelle que THI 's'appuie sur une méthodologie informée par les neurosciences pour fournir des outils de suivi actif et des données en temps réel, permettant de promouvoir des environnements de travail sains'.



'De par l'ajout de The Happiness Index à sa suite numérique, BRS dispose à présent d'une plateforme qui mesure les principaux facteurs d'engagement et de satisfaction impactant l'expérience employé dans son ensemble', poursuit Sodexo.