Sodexo Inc. finalise avec succès sa nouvelle émission obligataire en dollars américains et son offre publique de rachat

Issy-les-Moulineaux, 28 mai 2025

Le 27 mai 2025, Sodexo Inc., filiale américaine de Sodexo S.A., a finalisé avec succès une émission obligataire en dollars américains d’un montant total de 1,1 milliard de dollars en deux tranches :

600 millions de dollars à échéance août 2030, avec un coupon de 5,150% ; et

500 millions de dollars à échéance août 2035, avec un coupon de 5,800%,

(les « Obligations »).

L’opération a été près de 7 fois sursouscrite, témoignant de la forte demande des investisseurs.

Sodexo Inc. a utilisé une partie du produit net de l’émission des Obligations pour financer le rachat de ses obligations senior existantes avec un taux d’intérêt de 1,634% arrivant à échéance en 2026 (les « Obligations 2026 ») dans le cadre d’une offre publique de rachat en numéraire ayant expirée le 22 mai 2025. Le solde sera destiné aux besoins généraux du Groupe. Les Obligations sont garanties par Sodexo S.A., la société mère du groupe Sodexo.

L’offre publique de rachat a été finalisée le 28 mai 2025, aboutissant au rachat de 174 290 000 dollars en montant principal agrégé des Obligations 2026, soit un taux de participation de 34,46%.

Ces opérations permettent au Groupe de gérer de manière proactive sa dette et d’en allonger la maturité.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

23,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024

423 000 employés (au 31 août 2024)

#1 employeur privé français dans le monde 45 pays (au 31 août 2024)

80 millions de consommateurs chaque jour

8,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 3 avril 2025)

Contacts

Analystes et Investisseurs Médias Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

