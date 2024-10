Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: hausse de plus de 17% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Sodexo publie au titre de son exercice 2024 un BPA ajusté en hausse de 17,3% à 5,29 euros, ainsi qu'un résultat d'exploitation en hausse de 16% à taux constants à 1,11 milliard d'euros, soit une marge en progression de 40 points de base à 4,7%.



Le groupe de services de restauration collective a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 5,1% à 23,8 milliards d'euros, porté par une croissance interne de +7,9% composée pour moitié de hausses de prix et pour moitié de volumes additionnels.



Un dividende ordinaire en hausse de 17,8% à 2,65 euros par action, en ligne avec sa politique de distribution de 50% du résultat net ajusté, sera proposé à l'AG du 17 décembre, en plus de l'acompte sur dividendes exceptionnel de 6,24 euros versé en août dernier.



Pour l'exercice 2025, Sodexo anticipe une croissance interne du chiffre d'affaires entre +5,5 et +6,5% (soit entre +6 et +7% en tendance sous-jacente), et une amélioration de la marge d'exploitation entre +30 et +40 points de base à taux de change constants.





Valeurs associées SODEXO 79,05 EUR Euronext Paris +3,74%