Sodexo: hausse de 6% du résultat d'exploitation semestriel information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sodexo dévoile au titre de son premier semestre comptable un résultat net en recul de 12,5% à 434 millions d'euros, du fait d'une plus-value exceptionnelle un an auparavant, mais un résultat d'exploitation en hausse de 6,4% à 651 millions.



La marge d'exploitation du groupe de services s'est ainsi améliorée de 10 points de base à 5,2%, pour un chiffre d'affaires augmenté de 3,1% à 12,5 milliards d'euros, dont une croissance interne de 3,5% (+4,5% en restauration et +1,7% en facilities management).



Pour l'exercice 2025, Sodexo rappelle avoir actualisé ses prévisions il y a deux semaines pour viser une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3 et +4%, ainsi qu'une hausse de la marge d'exploitation entre +10 et +20 points de base à taux constants.





