Sodexo: hausse de 46% du résultat net ajusté au 1er semestre

information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le groupe de services Sodexo publie au titre de son premier semestre comptable (clos fin février) un résultat net ajusté des activités poursuivies en hausse de 46,3% à 496 millions d'euros, et une marge d'exploitation en amélioration de 40 points de base à 5,1%.



A 12,1 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a progressé de 4,5% au total et de 8,5% en interne, croissance alimentée, pour moitié, par la hausse des prix, et pour l'autre moitié, par la contribution des nouveaux contrats et de volumes plus importants sur les sites existants.



Pour l'exercice en cours, Sodexo anticipe désormais une croissance interne de son chiffre d'affaires en haut de la fourchette de +6 à +8%, et confirme prévoir une hausse de sa marge d'exploitation entre +30 et +40 points de base à taux constants.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +4.08%