Sodexo : gros 'gap' sous 54,6E, support crucial des 50,6E menacé
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 15:15

Sodexo réduit ses objectifs de croissance à +1,5% ou +2,5% maximum : la déception est sévère, l'effet 'Edenred' de la veille se dissipe brutalement et le titre ouvre un gros 'gap' sous 54,6E et enfonce résolument le support des 52E du 10 octobre pour enfoncer dans la foulée celui des 50,8E du 27 août, puis le plancher annuel des 50,65 des 14 et 16 juillet.
Sodexo entame un rebond intraday qui devrait éviter un plongeon en direction du plancher crucial des 48E du 8 mars au 23 juin 2022.

Valeurs associées

SODEXO
53,0500 EUR Euronext Paris -5,52%
