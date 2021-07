Sodexo entre en négociations exclusives pour combiner ses services à la petite enfance avec ceux du groupe Grandir

Issy-les-Moulineaux, le 27 juillet 2021 à 7h30 (heure de Paris) - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY).

Le groupe Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, ouvre un nouveau chapitre dans le développement de ses activités dédiées à la petite enfance en entrant en négociations exclusives avec le groupe Grandir en vue de combiner leurs activités globales de crèches, incluant Liveli en France. Ensemble, Sodexo et Grandir s'engagent dans un projet ambitieux pour devenir un leader mondial des services à la petite enfance.

Depuis 2010, Sodexo a construit un réseau attractif de crèches en France avec Liveli, l'un des principaux acteurs du marché français de la garde d'enfants, et s'est progressivement développé en Allemagne, en Espagne et en Inde.

Co-fondé en 2000 par Jean-Emmanuel Rodocanachi, Grandir est un acteur de référence en France et un pionnier du développement du marché français des crèches privées. Au cours des dernières années, Grandir s'est développé à l'échelle internationale et est entré de manière sélective au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Ce partenariat avec Grandir permettrait de combiner les activités de services à la petite enfance de Sodexo et l'expertise d'un leader reconnu dans l'éveil et l'éducation. A l'issue de cette opération, qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel, Sodexo deviendrait actionnaire minoritaire du groupe Grandir.

Grandir et Sodexo partagent la même vision selon laquelle l'éveil et l'éducation des jeunes enfants, sont des services essentiels pour la société. Ils travailleront ensemble, en tant que co-actionnaires, pour assurer cette mission auprès de leurs salariés, des enfants, leurs parents et de leurs clients.

À propos des Services à la petite enfance de Sodexo

Sodexo a fait son entrée sur le marché de la garde d'enfants en 2010 avec l'acquisition de Crèche Attitude, et a depuis étendu ses activités à l'international. Sodexo opère environ 300 centres en France avec sa marque Liveli, en Allemagne avec Elly & Stoffl, en Espagne avec Nemomarlin et en Inde via une participation minoritaire dans Ipsaa Daycare, pour un chiffre d'affaires 2019-2020 de 146 millions d'euros. Les services à la petite enfance de Sodexo, intégrés à son activité Services aux Particuliers et à Domicile, emploient environ 3 500 personnes et sont reconnus pour leur qualité, la richesse des contenus pédagogiques proposés aux enfants ainsi que des engagements forts en tant qu'employeur, en ligne avec les valeurs du groupe Sodexo.

À propos du groupe Grandir

Le groupe Grandir est l'un des principaux fournisseurs de services de garde et d'éveil d'enfants et d'éducation préscolaire de haute qualité. Grandir contribue depuis 2000 à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les parents et les employeurs. Le Groupe gère plus de 650 centres en Europe et en Amérique du Nord avec une équipe dédiée de 10 000 salariés pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions d'euros. Ses programmes éducatifs exclusifs, spécifiques à chaque pays, sont reconnus par le secteur. Grandir est au service plus de 32 000 familles en France, en Angleterre, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis. Son projet d'entreprise Grandir 2024 renforce sa conviction long terme de la valeur d'une éducation de qualité.

À propos du groupe Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

19,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2019-2020

420 000 employés au 31 août 2020

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

64 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

11,6 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 30 juin 2021)

Contacts

Analystes et Investisseurs Médias Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Dan BLANCHARD

Tél. : +33 6 20 32 81 95

dan.blanchard@sodexo.com

