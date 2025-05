Sodexo: émission obligataire de 1,1 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Sodexo Inc annonce avoir finalisé avec succès une émission obligataire en dollars américains d'un montant total de 1,1 milliard de dollars en deux tranches.



La première tranche est de 600 millions de dollars à échéance août 2030, avec un coupon de 5,150% ; et la deuxième est de 500 millions de dollars à échéance août 2035, avec un coupon de 5,800%.



'L'opération a été près de 7 fois sursouscrite, témoignant de la forte demande des investisseurs' précise le groupe.



Sodexo Inc. a utilisé une partie du produit net de l'émission des Obligations pour financer le rachat de ses obligations senior existantes avec un taux d'intérêt de 1,634% arrivant à échéance en 2026 dans le cadre d'une offre publique de rachat en numéraire ayant expirée le 22 mai 2025.



Le solde sera destiné aux besoins généraux du Groupe.





