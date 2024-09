Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: des rumeurs de rachat d'Aramark plombent le titre information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - Le titre Sodexo s'inscrit en forte baisse jeudi à la Bourse de Paris, alors que Bloomberg fait état d'un possible projet de rachat du groupe américain de restauration collective Aramark.



Vers 10h15, l'action décrochait de plus de 7% et signait la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 derrière Ubisoft (-17%), ainsi que l'une des plus mauvaises performances du STOXX 600.



Dans un article paru tôt ce matin, Bloomberg rapporte que Sodexo envisagerait d'acquérir son concurrent américain Aramark afin de redynamiser sa croissance à l'international.



D'après l'agence d'informations financières, qui cite des sources proches du dossier, le groupe français aurait régulièrement abordé avec Aramark la possibilité d'un projet de rapprochement au cours des derniers mois.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC indiquent ne pas être surpris par ces spéculations, arguant que les deux entreprises se sont désormais recentrées sur leur métier de coeur après la cession de leurs actifs non-stratégiques.



'Nous pensons qu'un périmètre élargi permettrait à Sodexo de bénéficier d'un 'mix' plus séduisant, à la fois en termes géographiques et sectoriels, tout en renforçant sa capacité à s'approvisionner dans des conditions favorables', explique le broker canadien.



Les équipes d'Oddo BFH reconnaissent, elles aussi, qu'une telle opération aurait le mérite de consolider la présence de Sodexo aux Etats-Unis, mais évoquent aussi toute une série de risques associés à une éventuelle transaction.



Sachant que Sodexo est aujourd'hui le numéro deux sur le marché américain et Aramark numéro trois, derrière le leader Compass, l'obtention des autorisations réglementaires pourrait s'avérer compliquée, prévient la banque privée.



Oddo dit aussi s'inquiéter des conditions de financement d'une telle acquisition, que les analystes évaluent autour de 13 milliards d'euros alors que Sodexo ne dispose aujourd'hui que d'une trésorerie de 2,6 milliards.



'Cela présuppose une augmentation de capital via l'émission de nouvelles actions destinées aux actionnaires d'Aramark afin de financer la transaction', souligne la société de Bourse.



'Cela entraînerait à son tour une dilution significative pour les actionnaires existants, que nous estimons autour de 20%/25% au niveau du bénéfice par action (BPA)', précise Oddo.



Enfin, le risque d'intégration est bien réel, conclut la banque d'investissement, puisque les deux groupes comptent chacun des centaines de milliers de salariés, une dimension à laquelle Sodexo n'a jamais eu à faire face jusqu'ici dans ses opérations de fusions-acquisitions (M&A).





