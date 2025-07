Sodexo dépasse les attentes trimestrielles

(AOF) - Sodexo a déclaré des résultats supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre tout en visant le "bas de la fourchette" pour ses objectifs annuels. Le groupe de restauration collective a fait état d'un chiffre d'affaires de 6,12 milliards d'euros sur la période, en hausse de 3% en rythme annuel, alors que les analystes ciblaient 6,11 milliards d'euros. La société maintient ses objectifs annuels après les avoir abaissés en mars, précisant que ses objectifs sont attendus "dans le bas de la fourchette".

Sodexo une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 4% et une marge d'exploitation en hausse de de +10 à +20 points de base, à taux constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Groupe de restauration et de gestion des installations, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 23,8 Mds€, réalisé à 65 % dans les services sur sites, 25 % dans la gestion des installations et 9 % dans les solutions intégrées ;

- 2 grandes zones géographiques : l’Amérique du nord pour 44 %, la France pour 12 %, puis le reste du monde (Europe majoritairement)

- Modèle d’affaires fondé sur 3 piliers : être un pure player leader mondial des services de restauration et de gestion des installations, assurer l’indépendance par un actionnariat familial, anticiper les risques majeurs -fidélisation des clients & collaborateurs et exécution des contrats ;

- Société détenue à 42,8 % par la famille fondatrice Bellon (57,9 % des droits de vote), Sophie Bellon assurant la présidence du conseil de 12 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- simplification structurelle en 2024 : spin-off de Pluxee, dénouement de la participation croisée avec Bellon SA, er recentrage sur la restauration et la gestion des installations

- diminution du nombre de pays et responsabilités opérationnelles scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde pour les services sur site ;

- diversification « any food, anytime, anywhere » : offre hors site aux Etats-Unis, type vente de snackings à emporter via un doublement des unités culinaires, ou Sodexo Live! dans les aéroports,

- réaction à l’inflation des prix alimentaires via Entegra, structure d’achat opérationnelle aux Etats-Unis et en Europe, très favorable aux marges,

- sélectivité dans les services aux managements et les nouveaux contrats (1,6 Md€ en 2024),

- exigence commerciale via l’exploitation des données et les ventes additionnelles sur sites,

- innovation « Move to cloud » (+ 600 M€ d’investissements par an en tech et data) axée sur l’optimisation et mutualisation des process et la relation directe avec les clients, avec objectif 2025 de 10 millions de consommateurs actifs sur les éco- systèmes digitaux ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » de neutralité carbone totale en 2040 :

- 2025 : neutralité pour les scopes 1 et 2, repli de 50% des déchets sur 85 % des sites et alimentation en électricité renouvelable pour la totalité des sites,

- 2030 : recul de 64,9 %, vs 2019, des émissions absolues,

- accélération de l’adoption de repas bas carbone par les clients ;

- Solidité financière solide notée A avec 4,5 Mds€ de capitaux propres soit un taux d’endettement de 26,7 % et un effet de levier diminué à 1,7. Autofinancement libre de 667 M€

Défis

- Suivi du taux de fidélisation clients avec objectif de 95 % en 2025 ;

- Ralentissement de la croissance en Amérique du nord, affectée par le recul des volumes en éducation & santé ;

- Après un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires semestriel, 2 ème révision en baisse des objectifs 2024-25 : 5,5 à 6,5 % de croissance des revenus et de 1O à 20 points de base du taux de marge d’exploitation, légèrement au-dessus de 4 % ;

- Dividende 2023-24 : 2,65 € après acompte sur dividende exceptionnel de 6,24€ versé en août 2024, soit une politique de distribution de 50 % du résultat net.