Sodexo : Croissance du chiffre d’affaires meilleure qu’attendue au 3e trimestre de l’exercice 2022 à +23,2%

Croissance interne du chiffre d’affaires à +18,3% au 3 e trimestre

Activité à 97% du niveau pré-Covid, grâce à la forte reprise des segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Universités

Accélération de la croissance des Services Avantages & Récompenses

Perspectives pour l’exercice confirmées

Issy-les-Moulineaux, 1 er juillet 2022 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY)

Chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT (en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE

CHANGE VARIATION TOTALE Entreprises & Administrations 2 886 2 219 +26,6% +26,6% -2,3 % +5,7 % +30,1 % Santé & Seniors 1 412 1 209 +4,6% +9,3 % +0,6 % +6,8 % +16,7 % Éducation 1 004 875 +17,4% +9,9 % -3,8 % +8,7 % +14,8 % SERVICES SUR SITE 5 302 4 303 +18,3% +18,3 % -1,8 % +6,6 % +23,2 % SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 222 182 +17,7% +17,7 % -1,2 % +5,3 % +21,8 % Élimination (1) (1) TOTAL GROUPE 5 523 4 484 +18,3% +18,3 % -1,7 % +6,6 % +23,2 %

Commentant la performance, Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« La croissance au troisième trimestre est soutenue dans l’ensemble des activités, segments et géographies, grâce à la reprise des volumes sur site post-Omicron et des révisions de prix. La croissance de l’activité des Services Avantages & Récompenses s’accélère dans toutes les régions.

Nous progressons sur nos priorités stratégiques. Concernant le renforcement de l’efficacité de notre organisation Services sur Site, nous projetons de transférer l’entière responsabilité de la gestion opérationnelle aux pays, regroupés en trois zones géographiques, l’Amérique du Nord, l’Europe et le Reste du Monde. Cette simplification apportera agilité et rapidité d’exécution.

Nous présenterons notre stratégie lors d’un Capital Markets Day, qui se tiendra le 2 novembre 2022. »

Faits marquants sur la période

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’exercice 2022 atteint 5,5 milliards d’euros, en hausse de +23,2% par rapport à l’exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,7%, plus que compensée par un solide effet de change de +6,6%, lié au renforcement du dollar américain et du réal brésilien. En conséquence, la croissance interne au troisième trimestre de l’exercice 2022 est de +18,3%, atteignant 97% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019, à taux constant. Grâce à l’accélération du trimestre, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2022 s’élève à 15,8 milliards d’euros, soit une progression de +17,3%.

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site au troisième trimestre de l’exercice 2022 est en hausse de +18,3% et représente 97% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019, contre 94% au deuxième trimestre de l’exercice 2022, reflet d’une forte reprise post-Omicron. Les Services aux Entreprises continuent de bénéficier du retour au bureau des salariés. L’activité Sports & Loisirs revient à 83% du niveau de l’exercice 2019, contre seulement 61% au trimestre précédent, avec une forte reprise de l’activité des Centres de Congrès. Portée par la reprise des événements et du retail, l’activité dans les Universités reprend, désormais à 91% du niveau de l’exercice 2019 contre 84% au trimestre précédent. Tous les autres segments continuent d’enregistrer de bonnes performances. Les Services de Restauration se sont fortement redressés, atteignant 90% du niveau de l’exercice 2019, contre 82% au trimestre précédent. Les Services de Facilities Management restent solides, bien au-dessus de leur niveau pré-Covid. La croissance interne est de +22,6% en Amérique du Nord, de +18% en Europe et de +9,8% en Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’effet prix au troisième trimestre est de plus de 5% contre environ 3% au premier semestre de l’exercice 2022. Depuis le début de l’exercice, le développement et la fidélisation continuent de s’améliorer en Amérique du Nord.

au troisième trimestre de l’exercice 2022 est en hausse de +18,3% et représente 97% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019, contre 94% au deuxième trimestre de l’exercice 2022, reflet d’une forte reprise post-Omicron. La croissance interne du chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses est de +17,7%, s’accélérant au troisième trimestre, grâce à une croissance solide dans toutes les régions : +17,5% en Europe, Etats-Unis et Asie et +18,0% en Amérique latine. Le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de +15% et le chiffre d'affaires financier de +62,4% grâce, notamment, à la hausse significative du Selic (taux directeur) au Brésil.

Sodexo accélère ses efforts contre le gaspillage alimentaire avec son programme de prévention et de réduction des déchets, WasteWatch. Ce programme innovant, désormais déployé dans 2 500 sites représentant 38 % du coût total des matières premières (+10,4 points par rapport à la fin de l’exercice 2021), est essentiel pour atteindre l’objectif de réduction de 50% des déchets alimentaires d’ici 2025.

Sodexo accélère également ses actions liées au climat grâce à de solides partenariats:



En collaboration avec EY et Traace, Sodexo a lancé un outil numérique innovant, Carbon Trajectory Tool, à l’échelle mondiale en avril 2022. Cet outil a pour but d’aider chaque activité, pays par pays, à créer et à gérer sa feuille de route en matière de réduction des émissions de carbone d’ici 2025 et au-delà. En avril 2022, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Sodexo pour son activité Services Avantages & Récompenses en Belgique ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi). L’objectif est de réduire les émissions absolues de 64,9% d’ici 2030, par rapport à 2019.



Dans le cadre de la priorité stratégique visant l’amélioration de l’efficacité de notre organisation, nous projetons de transférer l’entière responsabilité de la gestion opérationnelle aux pays, regroupés en trois zones géographiques, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Reste du Monde. Selon ce projet, ces trois zones seront dirigées respectivement par Sarosh Mistry, Sunil Nayak et Johnpaul Dimech. La nouvelle organisation des Services sur Site sera progressivement mise en place de septembre à décembre 2022, dans le respect du dialogue social et des procédures d’information et de consultation éventuellement nécessaires.

Un Capital Markets Day sera organisé le 2 novembre 2022 à Paris, afin de présenter la stratégie du Groupe pour ses activités Services sur Site et Services Avantages & Récompenses, ainsi que les objectifs à moyen terme.

Perspectives

Nous confirmons nos prévisions :

Une croissance interne pour l’exercice 2022 autour du bas de la fourchette de +15% à +18%.

Une marge d’exploitation pour l’exercice 2022 proche de 5% à taux constants

***

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2022.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004, ou

Depuis la France : +33 1 70 91 87 04, ou

Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,

suivi du code 00 98 16.

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Dernières actualités » et « Finance - Résultats financiers ».





Calendrier financier des exercices 2022 et 2023

Résultats annuels de l’exercice 2022 26 octobre 2022 Capital Markets Day 2 novembre 2022 Assemblée Générale de l’exercice 2022 19 décembre 2022 Chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2023 6 janvier 2023 Résultats du 1 er semestre de l’exercice 2023 5 avril 2023 Chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2023 30 juin 2023 Résultats annuels de l’exercice 2023 26 octobre 2023 Assemblée Générale de l’exercice 2023 15 décembre 2023

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 55 pays, nos 412 000 employés servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe Sodexo se distingue par son indépendance et l’actionnariat de la famille fondatrice, son modèle d’entreprise durable et son portefeuille d’activités, y compris les services de restauration, les services de facilities management et les solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons des expériences de restauration de qualité, multicanal et flexibles, concevons également des lieux de travail et des espaces partagés attractifs et inclusifs, gérons et entretenons les infrastructures de manière sûre et respectueuse de l’environnement, offrons un accompagnement personnalisé aux patients ou aux étudiants, et concevons des programmes favorisant l’engagement des collaborateurs. Depuis toujours, Sodexo se concentre sur des gestes et des actions concrètes au quotidien grâce à ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans le temps. Pour nous, croissance et engagement social vont de pair. Notre objectif est d’offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres-clés

17,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2021

412 000 employés au 31 août 2021

#1 employeur privé basé en France dans le monde 55 pays (au 28 février 2022)

100 millions de consommateurs chaque jour

9,9 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 30 juin 2022)

Rapport d’activité du 3 e trimestre de l’exercice 2022

Chiffre d’affaires : croissance du chiffre d’affaires meilleure qu’attendue

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Entreprises & Administrations 2 886 2 219 +26,6% +26,6% -2,3% +5,7% +30,1% Santé & Seniors 1 412 1 209 +4,6% +9,3% +0,6% +6,8% +16,7% Éducation 1 004 875 +17,4% +9,9% -3,8% +8,7% +14,8% SERVICES SUR SITE 5 302 4 303 +18,3% +18,3% -1,8% +6,6% +23,2% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 222 182 +17,7% +17,7% -1,2% +5,3% +21,8% Élimination (1) (1) TOTAL GROUPE 5 523 4 484 +18,3% +18,3% -1,7% +6,6% +23,2%

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’exercice 2022 atteint 5,5 milliards d’euros, en hausse de +23,2% par rapport à l’exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,7%, plus que compensée par un solide effet de change de +6,6%, lié au renforcement du dollar américain et du réal brésilien. La croissance interne du chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’exercice 2022 est de +18,3%, atteignant 97% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019. Grâce à l’accélération du trimestre, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2022, à fin mai, s’élève à 15,8 milliards d’euros, soit une progression de +17,3%.

Les performances des principaux segments par rapport aux chiffres d’affaires de l’exercice 2019 sont les suivantes :

À TAUX CONSTANT % du chiffre d'affaires de l'exercice 2019 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 Entreprises & Administrations 71% 70% 78% 78% 78% 82% 91% 91% 97% Dont Services aux Entreprises 73% 74% 79% 78% 75% 79% 87% 89% 93% Dont Sports & Loisirs 16% 9% 14% 17% 22% 43% 64% 61% 83% Éducation 46% 64% 72% 68% 79% 85% 92% 88% 90% Dont Écoles 52% 78% 87% 84% 88% 99% 104% 92% 88% Dont Universités 41% 52% 61% 54% 72% 71% 84% 84% 91% Santé & Séniors 88% 92% 97% 100% 96% 100% 105% 104% 102% Services sur Site 70% 75% 81% 81% 83% 87% 95% 94% 97% Services Avantages & Récompenses 77% 95% 100% 94% 96% 97% 107% 106% 111% Groupe 70% 75% 81% 82% 83% 87% 95% 94% 97%

Services sur Site

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site au troisième trimestre de l’exercice 2022 est également en hausse de +18,3% et représente 97% du chiffre d’affaires de l’exercice 2019, contre 94% au deuxième trimestre de l’exercice 2022, reflet d’une forte reprise après l’impact du variant Omicron au deuxième trimestre. Les Services aux Entreprises continuent de bénéficier du retour au bureau des salariés. L’activité Sports & Loisirs a été multiplié par presque quatre d’une année sur l’autre, et atteint 83% du niveau de l’exercice 2019, contre seulement 61% au trimestre précédent, avec une forte reprise de l’activité des Centres de Congrès. Les segments Universités et Écoles se redressent également fortement au troisième trimestre, post-Omicron. Cependant, la sortie de périmètre des activités de garde d’enfants éclipse l’amélioration du segment Écoles. Hors activité de garde d’enfants, l’Éducation aurait affiché +5 points au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Les Services de Restauration se sont également fortement redressés, atteignant 90% du niveau de l’exercice 2019, contre 82% pour le deuxième trimestre. Les Services de Facilities Management restent solides, bien au-dessus de leur niveau pré-Covid, à 115% contre 112% au deuxième trimestre.

L’effet prix sur le troisième trimestre est de plus de 5% contre environ 3% au premier semestre de l’exercice 2022.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 2 366 1 737 +22,6% Europe 1 993 1 750 +18,0% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 943 816 +9,8% TOTAL SERVICES SUR SITE 5 302 4 303 +18,3%

Toutes les régions sont en forte progression.

La reprise en Amérique du Nord se poursuit au troisième trimestre de l’exercice 2022, avec une croissance interne de +22,6%, résultant d’une forte reprise des segments Universités et Sports & Loisirs, et de progrès continus dans le retour au bureau dans les Services aux Entreprises. L’Amérique du Nord est revenue à 91% de son niveau pré-Covid, contre 85% au deuxième trimestre de l’exercice 2022.

La croissance de +18,0% en Europe a été particulièrement forte sur le trimestre, avec un rebond post-Omicron dans les Services aux Entreprises, une très forte reprise du nombre et de la fréquentation des événements sportifs et de l’activité des Centres de Congrès. De plus, la base de comparaison était favorable pour les Écoles impactées par les confinements lors de l’exercice précédent. Le segment Santé & Seniors progresse, malgré la fermeture des centres de dépistage au Royaume-Uni à la fin du mois de mars.

La région Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique est en hausse de +9,8%, malgré la baisse de l’activité en Chine due aux récents confinements, soutenue par une très forte croissance en Inde et au Brésil.

Entreprises & Administrations

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 794 465 +50,9% Europe 1 251 1 030 +27,2% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 841 724 +10,1% TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 2 886 2 219 +26,6%

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2022 en Entreprises & Administrations atteint 2,9 milliards d’euros , soit une croissance interne de +26,6%.

La croissance interne en Amérique du Nord est de +50,9%, avec un retour progressif au bureau dans les Services aux Entreprises et une accélération dans le segment Sports & Loisirs, avec la reprise post-Covid de l’activité des Centres de Congrès, dont la relance a été plus tardive que dans les stades. La croissance du segment Énergie & Ressources reste solide au cours du trimestre en raison des démarrages de nouveaux contrats et du retour sur site des fonctions support. Le segment Services aux Gouvernements est stable sur le trimestre.

En Europe , la croissance interne est de +27,2%, avec un retour marqué au bureau post-Omicron. Sports & Loisirs connaît également une forte hausse, avec une nette reprise de l’activité des Centres de Congrès, des événements d’entreprise et du tourisme. Les segments Services aux Gouvernements et Énergie & Ressources sont stables.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique , la croissance interne du chiffre d’affaires est de +10,1%. Dans les Services aux Entreprises, la forte croissance au Brésil et en Inde a plus que compensé les effets du confinement à Shanghai. L’activité en Chine est en baisse en raison de la fermeture des bureaux, mais les sites de production sont restés ouverts avec une activité soutenue. Le segment Énergie & Ressources continue à enregistrer une croissance très solide. La montée en puissance des nouveaux sites en Amérique latine, notamment dans le secteur minier, compense largement le manque de nouveaux projets pétroliers et gaziers et certaines pertes de contrats en Asie-Pacifique.

Santé & Seniors

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 783 668 +6,8% Europe 545 468 +1,4% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 83 74 +7,4% TOTAL SANTÉ & SENIORS 1 412 1 209 +4,6%

Le chiffre d’affaires du segment Santé & Seniors s’élève à 1,4 milliard d’euros , soit une croissance interne en hausse de +4,6%.

En Amérique du Nord , la croissance interne s’établit à +6,8%. Dans le segment Seniors, la hausse du taux d’occupation et l’augmentation des prix contribuent positivement. La reprise progressive des activités retail explique la croissance des ventes sur sites existants dans les hôpitaux.

En Europe , la croissance interne est en hausse à +1,4%, impactée par la fermeture des centres de dépistage au Royaume-Uni à la fin du mois de mars. Cette fermeture masque une hausse sous-jacente d’environ 9%. L’activité retail des hôpitaux reprend. L’activité Seniors connaît une progression vigoureuse en raison d’une hausse du taux d’occupation, de nouvelles signatures nettes et de certaines augmentations de prix.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique , la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +7,4%, grâce à l’augmentation des prix au Brésil et à la solide croissance en Chine grâce aux services liés au Covid.

Éducation

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 788 604 +18,4% Europe 197 252 +15,0% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 19 19 +8,7% TOTAL ÉDUCATION 1 004 875 +17,4%

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre du segment Éducation s’établit à 1,0 milliard d’euros , soit une croissance interne de +17,4%.

L’ Amérique du Nord enregistre une hausse de +18,4%. Le ralentissement de la croissance par rapport au trimestre précédent reflète une base de comparaison plus élevée du troisième trimestre 2021 marqué par la réouverture des Écoles. Dans les Universités l’activité retail et les événements affichent une forte progression post-Omicron, malgré le manque de personnel sur de nombreux sites. L’activité y est revenue à 91% du niveau de l’exercice 2019, contre 84% aux premier et deuxième trimestres.

En Europe , la croissance interne est de +15,0%, et s’explique par une forte reprise de la fréquentation des Écoles post-Omicron et une base de comparaison favorable en raison des confinements l’an passé en France et au Royaume-Uni. La cession des activités Garde d’Enfants a été effective au cours du trimestre.

En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique , la croissance interne est de +8,7%, en ralentissement par rapport à la très forte reprise du premier semestre, en raison de la fermeture des écoles dans les régions confinées en Chine. La reprise en Inde reste très vigoureuse.

Services Avantages & Récompenses

La croissance interne de l’activité Services Avantages & Récompenses est de +17,7%, s’accélérant au troisième trimestre, en raison de la solide croissance de la demande et des nouvelles signatures dans l’ensemble des régions.

La croissance interne des Avantages aux salariés est de +21,8%, par rapport à une croissance interne de +18,5% du volume d’émission, à 3,6 milliards d’euros. La Diversification de services affiche une croissance interne de +3,4%, la croissance significative de l’activité fuel & fleet étant compensée par la réduction substantielle des aides publiques liées au Covid.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 182 141 +21,8% Diversification de services * 39 41 +3,4% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 222 182 +17,7%

* Y compris Incentive & Recognition, Mobilité et Aides publiques.

En Europe, Asie et États-Unis , la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +17,5%, avec une forte croissance des volumes dans la région, notamment en Roumanie, en France et en Israël.

En Amérique latine , la croissance interne s’établit à +18,0%, soutenue par la hausse de la demande, les nouvelles signatures et l’augmentation de la valeur faciale des cartes repas et alimentation et du segment fuel & fleet dans toute la région, ainsi que par la hausse des taux d’intérêt au Brésil.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 138 121 +17,5% Amérique latine 83 61 +18,0% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 222 182 +17,7%

Le chiffre d’affaires opérationnel est en forte progression de +15,0%. Le Chiffre d’affaires financier affiche une croissance interne de +62,4% en raison de la forte hausse du Selic (taux directeur brésilien), qui dépasse désormais les 13%, contre moins de 4% il y a un an.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2021 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 205 172 +15,0% Chiffre d’affaires financier 17 10 +62,4% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 222 182 +17,7%

Situation financière

La situation financière du Groupe au 31 mai 2022 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 novembre 2021, ainsi que dans le rapport financier semestriel publié le 1 er avril 2022.

Principaux risques et incertitudes

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 10 novembre 2021 n’ont pas connu d’évolution significative.

Effets de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé de ses marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent.

1 € = TAUX MOYEN

T3 2022 TAUX MOYEN

T3 2021 TAUX MOYEN

2022 VS . 2021 TAUX DE CLÔTURE

AU 31/05/2022 TAUX DE CLÔTURE

AU 31/08/2021 TAUX DE CLÔTURE

31/05/2022 VS . 31/08/2021 Dollar US 1,124 1,198 +6,5% 1,071 1,183 +10,5% Livre sterling 0,845 0,885 +4,8% 0,851 0,859 +0,9% Real brésilien 5,939 6,561 +10,5% 5,097 6,139 +20,4%

L’effet de change positif important de +6,6% est lié à l’augmentation du dollar américain de +6,5%, de la livre sterling de +4,8% et du réal brésilien de +10,5% par rapport à l’exercice précédent.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2022

CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Entreprises & Administrations 8 046 6 499 +21,9% +22,0% -2,1% +3,9% +23,8% Santé & Seniors 4 087 3 547 +4,8% +9,6% +0,7% +5,0% +15,2% Éducation 3 034 2 495 +25,3% +16,9% -1,5% +6,2% +21,6% SERVICES SUR SITE 15 167 12 541 +17,5% +17,5% -1,2% +4,7% +20,9% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 620 541 +12,1% +12,1% -0,1% +2,4% +14,5% Élimination (2) (3) TOTAL GROUPE 15 784 13 079 +17,3% +17,3% -1,1% +4,6% +20,7%





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 6 598 4 911 +25,5% Europe 5 910 5 278 +13,1% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2 659 2 351 +10,6% TOTAL SERVICES SUR SITE 15 167 12 541 +17,5%

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 2 058 1 293 +47,2% Europe 3 605 3 113 +19,1% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2 383 2 093 +10,6% TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 8 046 6 499 +21,9%

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 2 207 1 964 +5,4% Europe 1 660 1 378 +3,6% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 221 204 +8,9% TOTAL SANTÉ & SENIORS 4 087 3 547 +4,8%

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 2 333 1 654 +32,4% Europe 645 786 +6,8% Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 55 54 +20,5% TOTAL ÉDUCATION 3 034 2 495 +25,3%

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 507 416 +17,0% Diversification de services 113 125 -4,0% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 620 541 +12,1%

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 405 364 +12,4% Amérique latine 214 177 +11,5% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 620 541 +12,1%

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) P9 2022 P9 2021 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 580 510 +10,9% Chiffre d’affaires financier 40 31 +32,1% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 620 541 +12,1%

Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2022 aux taux de l’exercice 2021, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.



