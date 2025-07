Sodexo : bientôt de retour au contact des 48E ? information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Sodexo enfonce le plancher annuel des 51,6E du 7 avril (ouverture) ou du 25 juin (clôture) et pourrait reculer au contact des 48E, support historique qui remonte au 6 avril puis 22 juin 2022.

Un plancher à préserver absolument car ensuite, plus de support avant les 40E testés fin octobre 2020.





Valeurs associées SODEXO 50,8500 EUR Euronext Paris -2,59%