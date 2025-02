Sodexo: Bellon SA va procéder à des achats d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Bellon SA, l'actionnaire de référence de Sodexo , a annoncé lundi son intention de procéder à des achats d'actions du groupe de restauration collective, à hauteur d'un montant susceptible d'atteindre 100 millions d'euros.



Dans un bref communiqué, la holding familiale, précise qu'il s'agit d'une opération à vocation patrimoniale, témoignant de sa confiance dans les perspectives de l'entreprise.



L'entité détenue par la famille du fondateur du groupe de restauration Pierre Bellon, contrôlait à la fin 2024, quelque 42,7% du capital de Sodexo et 58,2% de ses droits de vote.



Bellon SA a également fait part de son intention de procéder à des achats d'actions de Pluxee, l'ancienne filiale de tickets-restaurant de Sodexo, désormais indépendante et cotée en Bourse depuis maintenant un an.



Dans le sillage de cette annonce, l'action Sodexo était stable lundi matin dans les premiers échanges, dans un marché parisien en baisse de 1,5% dans le climat de guerre commerciale déclenché ce week-end par les dernières annonces de Donald Trump.





Valeurs associées SODEXO 71,65 EUR Euronext Paris +0,63%