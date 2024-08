Sodexo annonce la réalisation de la cession de Sofinsod pour 918 millions d’euros et la mise en paiement d’un acompte sur dividendes exceptionnel

Issy-les-Moulineaux, 23 août 2024

Cession par Sodexo de Sofinsod à Bellon SA pour 918 millions d’euros, permettant la simplification de la structure actionnariale de Sodexo et la monétisation d’un actif illiquide

L’intégralité du produit de cession sera distribuée sous forme d’un acompte sur dividendes exceptionnel de 6,24€ par action

L’acompte sur dividendes exceptionnel sera détaché le 27 août 2024, les positions arrêtées le 28 août 2024 et sera payé le 29 août 2024

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable.

Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

22,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023

430 000 employés au 31 août 2023

1 er employeur privé basé en France

dans le monde 45 pays au 31 août 2023

80 millions de consommateurs servis chaque jour

13 milliards d'euros de capitalisation boursière au 22 août 2024

Contacts

Médias Relations Investisseurs Mathieu Scaravetti

Tel : +33 6 28 62 21 91

Mathieu.scaravetti@sodexo.com Virginia Jeanson

Tel : +33 1 57 75 80 56

Virginia.jeanson@sodexo.com





