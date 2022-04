Sodexo annonce avoir finalisé le transfert de ses activités en Russie à l’équipe de direction locale

Sodexo cesse ses activités en Russie, qui représentent moins de 1% du chiffre d'affaires du Groupe. Sodexo a cédé le contrôle de ses activités dans le pays à l’équipe de direction locale qui poursuit les opérations en Russie via une structure et une marque indépendantes.

Sodexo n’a pas d’activités en Ukraine. Dès le début du conflit, Sodexo s'est fortement mobilisé pour assurer la continuité de service en faveur de ses clients, garantir la sécurité de ses collaborateurs et apporter un soutien aux réfugiés dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Le groupe Sodexo et Stop Hunger ont lancé une initiative mondiale de dons des employés Sodexo avec le soutien de notre partenaire de longue date, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Les montants récoltés sont abondés par Sodexo et utilisés pour apporter une aide aux réfugiés de la région et aux personnes touchées par le conflit en Ukraine.

Chiffres clés

17.4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2020-2021

412 000 collaborateurs au 31 août 2021

Premier employeur privé basé en France

dans le monde 55 pays (au 28 février 2022)

100 millions de consommateurs chaque jour

10,9 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 31 mars 2022)

