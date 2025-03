Sodexo: abaissement des perspectives annuelles information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une estimation de ses résultats de premier semestre comptable, Sodexo fait part d'un abaissement de ses perspectives pour son exercice 2025, principalement en raison d'une croissance interne plus faible qu'attendu en Amérique du Nord.



Il table désormais sur une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3 et +4% (contre 5,5-6,5% précédemment), ainsi que sur une hausse de la marge d'exploitation entre +10 et +20 points de base, à taux de change constants (au lieu de +30 à +40 points de base).



Sur son premier semestre, le groupe de services de restauration collective et de facility management revendique un résultat net ajusté des activités poursuivies (part du groupe) de 450 millions d'euros, en croissance de 5,2% à taux constants.



Son résultat d'exploitation a augmenté de 6,4% à 651 millions d'euros, soit une marge d'exploitation en amélioration de 10 points de base à 5,2%, pour un chiffre d'affaires de près de 12,5 milliards d'euros, en croissance interne de 3,5%.





Valeurs associées SODEXO 63,1500 EUR Euronext Paris -13,02%