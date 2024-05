Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: à un plus haut de six ans, Morgan Stanley positif information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Sodexo gagne près de 2% vendredi à la Bourse de Paris, revenant ainsi à ses meilleurs niveaux depuis la fin 2017, dans le sillage de commentaires positifs de Morgan Stanley qui dit voir un profil risque/rendement séduisant sur le titre.



Aux alentours de 10h00, l'action avance de 1,8%, deuxième meilleure performance de l'indice SBF 120, après avoir gagné jusqu'à 2,6% à l'ouverture.



Morgan Stanley a relevé ce matin sa recommandation sur la valeur de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 86 à 96 euros.



Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier estime qu'une simplification de la structure capitalistique complexe du groupe pourrait ajouter autour de 10% à la capitalisation boursière actuelle.



Il ajoute que ses travaux vont par ailleurs dans le sens d'une reprise pérenne du marché américain de la restauration collective.



Parallèlement, l'analyste souligne qu'une exposition grandissante vis-à-vis des organisations d'achats groupés (GPO), des distributeurs automatiques et du marché américain, au détriment de la gestion de services et de bâtiments (facility management) pourrait permette à l'entreprise d'améliorer ses marges bénéficiaires d'environ 0,8 point de pourcentage.





