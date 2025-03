Sodexo: à nouveau distingué par Ethisphere information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Sodexo indique avoir été reconnu comme l'une des 'Entreprises les Plus Éthiques au Monde' pour la deuxième année consécutive par Ethisphere, référence mondiale dans la définition et la promotion de l'éthique dans le monde des affaires.



'Cette distinction annuelle salue l'engagement constant de Sodexo en faveur de l'intégrité de ses activités, porté par des politiques et pratiques de référence', affirme le groupe, précisant être l'unique lauréat du secteur de la restauration.



L'évaluation des 'Entreprises les Plus Éthiques au Monde' s'appuie sur la méthodologie 'Quotient d'Ethique' exclusive d'Ethisphere. En 2025, 136 entreprises ont été distinguées, représentant 19 pays et 44 secteurs d'activité.





