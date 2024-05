Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo : +3% vers 85,8E, pourrait viser 91E information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - Sodexo grimpe de +3% vers 85,8E et confirme un 'breakout' haussier au-delà de 83E.

Le titre s'ouvre le chemin d'un retracement des 91E, le zénith historique du 6 juin 2017





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +2.47%