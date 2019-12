Söderberg & Partners acquiert une participation dans JRS AM

(NEWSManagers.com) - La société suédoise de services financiers Söderberg & Partners a acquis une participation de 49 % dans JRS Asset Management. Cette acquisition renforce l' offre de Söderberg & Partners, indique un communiqué diffusé en Suède.

Fondée en 2007, JRS AM est une société qui propose du conseil en gestion de patrimoine dans le domaine du family office. Elle gère 9 milliards de couronnes suédoises. Le capital de JRS AM est actuellement détenu par Viktor Söderberg, Erik Wehtje et le personnel de la société. JRS AM continuera d' exercer ses activités sous sa propre marque.