Société Générale: Vincent Mischler nommé Directeur Stratégie

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Vincent Mischler au poste de Directeur de la Stratégie du Groupe à compter du 24 août 2023. Il sera rattaché à Slawomir Krupa, Directeur général, et sera membre du Comité de direction du Groupe.



Vincent Mischler a une expérience de plus de 25 ans en tant que banquier d'affaires spécialisé dans les institutions financières, avec un parcours très international.



Il était depuis 2012 Managing Director au sein de Citigroup, responsable de la couverture de grands comptes européens ainsi que des gouvernements dans le cadre de leurs participations bancaires.



Slawomir Krupa, Directeur Général de Société Générale, a déclaré : ' Sa profonde connaissance du secteur financier associée à sa riche expérience en matière de réflexion stratégique et d'exécution seront autant d'atouts importants pour mener à bien notre feuille de route stratégique. '





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.47%

