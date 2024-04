Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: vers une cession des activités de SGEF information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Société Générale fait part de la signature d'un protocole d'accord avec le groupe BPCE en vue de la cession des activités de financement d'équipements professionnels opérées par Société Générale Equipment Finance (SGEF).



Les encours de crédit des activités concernées par le protocole d'accord s'élèvent à près de 15 milliards d'euros à fin décembre 2023, soit environ huit milliards d'euros d'encours pondérés par les risques (RWA).



Ce projet de cession marquerait une étape importante dans l'exécution de la feuille de route stratégique de Société Générale, présentée en septembre 2023, visant à 'façonner un modèle simplifié, plus synergétique et performant tout en renforçant le capital du groupe'.



Cette transaction, soumise aux conditions usuelles, se ferait au prix de 1,1 milliard d'euros et aurait un impact positif estimé à environ 25 points de base sur le ratio CET1 de Société Générale à la date de finalisation attendue au premier trimestre 2025.





