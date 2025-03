Société Générale va remplacer deux administratrices

(AOF) - Le conseil d’administration de Société Générale invite l’assemblée générale du 20 mai 2025 à se prononcer sur le remplacement de deux administratrices, Lubomira Rochet, démissionnaire depuis le 12 septembre 2024, et Alexandra Schaapveld, qui est à la fin de son troisième mandat d’administratrice indépendante.

Ingrid-Helen Arnold sera proposée pour un premier mandat d'administratrice indépendante. Agée de 56 ans et de nationalité allemande, elle "apportera au conseil une expertise forte en matière de systèmes d'information et transformations numériques", précise la banque. Ingrid-Helen Arnold a notamment eu une longue carrière chez SAP SE, de 1996 à 2021, dont elle a notamment été directrice des systèmes d'information et membre du comité de direction mondial.

Olivier Klein sera proposé pour un premier mandat d'administrateur indépendant. Âgé de 67 ans et de nationalité française, il apportera au conseil "une expertise reconnue en banque de détail et une connaissance approfondie des enjeux macro-économiques". Il est actuellement directeur général et associé-gérant de Lazard Frères Banque, une entité qui regroupe les fonctions supports à la banque d'affaires (Lazard Frères) et à la gestion d'actifs (Lazard Frères Gestion).

AOF - EN SAVOIR PLUS