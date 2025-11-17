 Aller au contenu principal
CAC 40
8 164,74
-0,07%
Société Générale va lancer un nouveau rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 08:55

Société Générale annonce que son conseil d'administration a décidé d'une nouvelle distribution exceptionnelle de capital sous la forme d'un programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d'euros, à des fins d'annulation.

La banque a obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris de la BCE, et commencera à racheter ses actions au plus tôt le 19 novembre. Ces acquisitions d'actions seront réalisées en conformité avec le règlement relatif aux abus de marché.

Dividendes

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
58,3600 EUR Euronext Paris +0,66%
