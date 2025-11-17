Société Générale va lancer un nouveau rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 08:55
La banque a obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris de la BCE, et commencera à racheter ses actions au plus tôt le 19 novembre. Ces acquisitions d'actions seront réalisées en conformité avec le règlement relatif aux abus de marché.
Valeurs associées
|58,3600 EUR
|Euronext Paris
|+0,66%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
