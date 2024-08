Société Générale va céder deux filiales de banque privée à UBP pour 900 M EUR

Société Générale a annoncé lundi la signature d'accords exclusifs en vue de la cession de deux filiales de banque privée au Royaume-Uni et en Suisse à la banque suisse UBP (Union bancaire privée), pour un montant "d'environ" 900 millions d'euros.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Les deux filiales concernées - SG Kleinwort Hambros au Royaume-Uni et Société Générale Private Banking Suisse - gèrent un portefeuille d'activités s'élevant à près de 25 milliards d'euros, a indiqué le groupe bancaire français dans un communiqué.

"Ces projets de cessions s’inscrivent dans l’exécution de la feuille de route stratégique de Société Générale visant à façonner un modèle simplifié, plus synergétique et performant, tout en renforçant le capital du groupe", a estimé Société Générale.

Soumis "aux procédures sociales applicables" et à la "validation des autorités financières et réglementaires", les deux ventes pourraient être finalisées d'ici à la fin du premier trimestre 2025, espère le groupe bancaire français.

Société Générale a par ailleurs annoncé lundi un projet de cession de sa filiale de banque de détail à Madagascar à la Bred, une des caisses du groupe BPCE, sans donner d'estimation du montant.

Le groupe est engagé depuis un peu plus d'un an dans une phase de recentrage de ses activités, qui donne lieu à une vague de cessions touchant principalement les banques de détail à l'international. Les dernières ventes ont été réalisées au Bénin et au Togo.

La vente de Société Générale Madagascar est d'une autre ampleur, car cette banque compte un réseau de 65 agences et emploie environ 900 personnes, selon son site internet. Le groupe français est présent depuis plus de 20 ans dans ce pays.

Société Générale, qui a publié jeudi dernier ses résultats du deuxième trimestre, a enregistré sur cette période un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 3,7% sur un an, porté par la bonne santé de sa banque de financement et d'investissement.

Les résultats de ce trimestre "traduisent une amélioration soutenue de la profitabilité conformément à notre feuille de route et à notre trajectoire pour atteindre nos objectifs financiers", avait souligné le directeur général, Slawomir Krupa, lors d'une conférence de presse.