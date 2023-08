Société Générale: une note positive soutient le titre information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 11:48

(CercleFinance.com) - Société Générale signe jeudi l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris suite à une note favorable des analystes de RBC.



Vers 11h50, la valeur s'adjuge 0,7%, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice derrière Sanofi et revenant ainsi à des plus hauts de cinq mois.



Dans une étude diffusée dans la matinée, la banque d'affaires canadienne dit avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 31 à 35 euros, déclarant envisager un 'nouveau départ' pour le groupe financier français.



'Il existe un certain nombre de raisons qui nous conduisent à penser que le cours de Bourse de SG pourrait se revaloriser', explique Royal Bank of Canada.



La firme met notamment en évidence la décote de 50% sur laquelle se traite l'action une fois rapportée à la valeur des actifs tangibles, un niveau bien plus élevé que par le passé (30%).



RBC évoque par ailleurs un possible changement de dynamique dans les résultats financiers du groupe et dit voir la présentation de la prochaine feuille de route stratégique et financière, prévue le 18 septembre, comme un possible 'catalyseur'.



Dans l'immédiat, la banque renouvelle son opinion 'performance en ligne avec le secteur', continuant d'afficher sa préférence pour d'autres titres bancaires comme Deutsche Bank, Barclays ou BNP Paribas.