Société générale tombe dans le rouge au T1 sur fond de coronavirus

PARIS, 30 avril (Reuters) - La Société générale SOGN.PA a annoncé jeudi une perte nette de 326 millions d'euros au premier trimestre en raison du plongeon des marchés financiers lié à la crise du nouveau coronavirus. La banque française, qui a avancé de six jours la date de publication de ses résultats trimestriels, indique dans un communiqué que son produit net bancaire a chuté de 16,5% entre janvier et mars à 5.170 millions d'euros (Matthieu Protard)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -8.62%