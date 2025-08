Société Générale: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 13:57









(Zonebourse.com) - Société Générale gagne près de 2% et surperforme ainsi nettement la tendance à Paris, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 62 euros.



'Société Générale a produit un dépassement des attentes de 13% au deuxième trimestre 2025, renforçant la confiance au sujet des coûts et des rendements du capital', met en avant le broker, qui ajoute remonter ses attentes de 3 à 4%.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 55,7000 EUR Euronext Paris +1,64%

