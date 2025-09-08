SYNTHESE
Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Après un plus haut à 58.78 EUR le titre corrige vers la moyenne mobile à 50 jours à 53.01 EUR : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Les premiers points d'achats (ou supports court terme) sont à 47.68 EUR et 45.06 EUR. Les résistances sont à 58.15 EUR et 60.77 EUR.
|Dernier cours :
|53.04
|Support :
|47.68 / 45.06
|Resistance :
|58.15 / 60.77
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|positive
SOCIETE GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
