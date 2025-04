Société Générale: RNPG trimestriel plus que doublé information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Société Générale dévoile pour le premier trimestre 2025 un résultat net part du groupe (RNPG) multiplié par 2,4 à 1,61 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 11%, contre 4,1% un an auparavant.



Son résultat brut d'exploitation s'est accru de 49% à 2,48 milliards d'euros, reflétant un coefficient d'exploitation amélioré de près de dix points à 65% avec une diminution de 7,6% des frais de gestion et une hausse de 6,6% du PNB, à 7,08 milliards.



Cette croissance du PNB (+10,2% hors actifs cédés) s'appuie sur un fort rebond en banque de détail en France, une performance solide de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs et une dynamique soutenue pour les autres activités.



'Nos résultats du premier trimestre sont au-dessus de nos cibles annuelles, ce qui nous positionne favorablement pour les atteindre, grâce à notre discipline d'exécution et notre gestion des risques prudente et rigoureuse', affirme le directeur général Slawomir Krupa.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 45,8800 EUR Euronext Paris +4,39%

