Société Générale : remaniement de l'équipe dirigeante et bond des profits

(AOF) - En parallèle à la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Société Générale a dévoilé un remaniement de son équipe dirigeante, avec en particulier le passage sous le contrôle direct de son directeur général, Slawomir Krupa, de la banque de détail en France, qui connaît des difficultés. Le nombre de mandataires sociaux de la direction générale a été réduit à deux membres. A partir du 1er novembre 2024, la direction générale du groupe sera composée de Slawomir Krupa, directeur général, et de Pierre Palmieri, directeur général délégué.

Philippe Aymerich, directeur général délégué et mandataire social, cessera ses fonctions le 31 octobre 2024. Slawomir Krupa reprend notamment la supervision directe des activités de Banque de détail en France (réseau SG et BoursoBank), banque privée et assurances.

Bertrand Cozzarolo et Thierry Le Marre sont nommés co-directeurs du réseau SG de Banque de détail en France à compter du 1er novembre 2024. Ils remplacent Marie-Christine Ducholet qui va se consacrer à de nouveaux projets en dehors du groupe.

Mathieu Vedrenne est nommé Directeur des activités de Banque Privée à compter du 1er novembre 2024, en remplacement de Bertrand Cozzarolo. Au service du groupe et de ses clients depuis 2001, il assumait jusqu'à présent les fonctions de directeur adjoint des activités de banque privée.

Leopoldo Alvear est nommé directeur financier du groupe à compter du 07 janvier 2025. Il sera membre du comité exécutif. Il possède une expérience bancaire de plus de 27 ans dont 12 ans à la tête de directions financières d'institutions bancaires (successivement Bankia et Banco Sabadell actuellement). Il succèdera à Claire Dumas qui assurera la transition jusqu'à fin janvier 2025 avant de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du groupe.

Au deuxième trimestre, Société Générale a généré un résultat net, part du groupe, de 1,367 milliard d'euros, multiplié par 4,6. Les revenus ont progressé de 10,5% à 6,837 milliards d'euros.

" Nous publions aujourd'hui des résultats trimestriels solides et en nette progression. Les premiers bénéfices de l'exécution de notre plan stratégique se matérialisent de façon tangible dans nos résultats. Nos revenus sont en hausse grâce à la bonne performance de nos métiers avec un fort rebond de la marge nette d'intérêt en France et une contribution toujours remarquable de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs" a commenté le directeur général.

La banque affiche un ratio de fonds propres durs (CET1) de 13,2% à fin septembre.

