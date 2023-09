Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 07:07









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Société Générale a annoncé lundi soir l'achèvement, le 22 septembre, de son programme de rachat d'actions, programme lancé le 7 août dernier en vue d'une prochaine annulation de ces titres.



Ainsi, 17.777.697 actions ordinaires ont été rachetées par le groupe bancaire pour un montant global de 440,5 millions d'euros. Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild a été temporairement suspendu durant la période de rachat.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.67%

