Société Générale : première émission d'une obligation verte numérique sur une blockchain publique

(AOF) - Société Générale a émis le 30 novembre sa première obligation verte numérique sous forme de "security Token" directement enregistrée par SG-Forge sur la blockchain ethereum avec une transparence et une traçabilité des données ESG. Les tokens ont été entièrement souscrits par deux investisseurs institutionnels, AXA Investment Managers et Generali Investments, par le biais d'un placement privé.

"Ce format nativement numérique permet d'accroître la transparence et la traçabilité mais aussi la fluidité et la rapidité des transactions et de leurs règlements", explique la banque.

Cette opération inaugurale est structurée sous la forme d'une obligation senior preferred unsecured d'un montant de 10 millions d'euros avec une maturité de 3 ans. Les fonds levés seront exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des activités vertes éligibles, telles que définies dans le "cadre obligations durables et à impact positif" de Société Générale.

La banque souligne qu'il "s'agit également d'une première étape dans l'utilisation de la blockchain comme référentiel de données et outil de certification permettant de favoriser la transparence des données ESG et à impact à l'échelle mondiale, au profit des émetteurs comme des investisseurs".

Points clés

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers ;

- Produit net bancaire de 28,1 Mds€ réalisé par la banque de détail en France –marques Société générale et Boursorama, la banque de détail à l’international, les services financiers, le financement des mobilités et l’assurance puis la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ;

- Modèle d'affaires revendiquant l'avant-garde des transformations positives : une banque 100 % digitalisée, des plateformes et architectures ouvertes, un gagnant dans la course au leadership européen ;

- Capital caractérisé par la présence des actionnaires salariés (7,93% et 13,2 % des droits de vote), avec un conseil de 18 administrateurs présidé par Lorenzo Bini Smaghi, la direction générale étant assurée par Frédéric Oudéa jusqu’au 23 mai 2023 puis par Slawomir Krupa ;

- Bilan solide avec, à fin mars, un ratio CET 1 de 13,5 % % et un ratio de couverture des liquidités de 171 %, d’où une dette notée A.

Enjeux

- Stratégie en cours de révision pour le 3ème trimestre :

- 3 priorités dont l’exécution des projets en cours : création de la nouvelle banque de détail SG en France, développement de Boursorama, projet d’acquisition de LeasePlan par ALD, projet de joint-venture avec AllianceBernstein et déploiement de la stratégie ESG,

- Stratégie d'innovation ancrée dans l'ADN du groupe, axée vers l’émergence d’une banque data driven via l’intelligence artificielle :

- 200 M€ de création de valeur annuelle via les données et l’IA,

- 8/10èmes des serveurs dans le cloud (objectifs 2025 de cloud « seconde génération », dont 50 % en cloud privé et 25 % en cloud public,

- nouveaux modèles d’affaires -Shine pour les clients particuliers, Forge pour les obligations digitales, reezocar pour la location de véhicules, Treezor, plateforme de paiements et monnaies digitales, Arquant pour les cryptomonnaies… ;

- accélérateur de start-up P&T BAX ;

- Stratégie environnementale 2025 ambitionnant de devenir n° 1 mondial de la finance durable avec 2 axes :

- projet « ESG by Design » d’intégration des critères dans tous les métiers,

- engagement dans la transition durable : financements portés à 300 M€ réduction de 20 % de l’exposition globale à l’extraction du pétrole&gaz vs 2019, sortie complète du charbon thermique d’ici 2030-40 ;

- Avancées stratégiques : lancement de la nouvelle banque de détail en France issue de la fusion des réseaux Société Générale, forte croissance de Boursorama (4,7 millions de clients), positions mondiales dans la mobilité (achat LeasePlan par ALD et, dans les métiers actions, joint-venture avec Bernstein.

Défis

- Actif net par action de 62,3 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Suivi des indicateurs d’activité -coefficient d’exploitation, de 60,6 %, et coût du risque de 13 points à fin mars ;

- Après un repli de 3,8 % des revenus et un résultat net en hausse de 5,7% à fin mars, objectif 2023 : coefficient d’exploitation proche de 66 à 68 % et coût du risque inférieur à 30 points ;

- Dividende 2022 de 1,7 € et programme d’actions de 44O M€.

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").