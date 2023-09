Société Générale: plan stratégique et objectifs pour 2026 information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Société Générale fait part de son plan stratégique à horizon 2026, approuvé par son conseil d'administration vendredi et 'articulé autour d'une feuille de route qui a deux objectifs : être une banque robuste et promouvoir les activités performantes et durables'.



Ce plan stratégique se traduit par un certain nombre d'objectifs financiers, parmi lesquels un ratio CET 1 robuste à 13% en 2026 après mise en oeuvre de Bâle IV, et une rentabilité des fonds propres tangibles entre 9 et 10% en 2026.



La banque vise aussi une croissance annuelle de ses revenus entre 0 et 2% en moyenne sur la période 2022-26, un coefficient d'exploitation inférieur à 60% en 2026, ainsi qu'un coût du risque entre 25 et 30 points de base sur la période 2024-26.



Société Générale prévoit en outre un taux de distribution entre 40 et 50% de son résultat net publié, avec une distribution répartie de manière équilibrée à compter de 2024 entre dividendes en numéraire et rachats d'actions.



En termes ESG, Société Générale prévoit une réduction de 80% de son exposition au secteur de la production de pétrole et de gaz d'ici 2030 par rapport à 2019, ainsi que le lancement d'un fonds d'investissement pour la transition d'un milliard d'euros.